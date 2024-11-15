Kapatmamıza ya da yeni bir kurulum yapmamıza rağmen bilgisayarlar, nasıl oluyor da zamanı her seferinde doğru ayarlıyorlar hiç düşündünüz mü?

Aslında bu durumun basit bir açıklaması var. Fakat yine de düşününce insanın aklı almıyor.

Merak edenler toplansın, sizin için anlatıyoruz!

Bilgisayarlar, saati doğru ayarlamak için çoğunlukla NTP (Network Time Protocol - Ağ Zaman Protokolü) kullanıyor.

NTP, bir ağ üzerinden bilgisayarlara doğru saat bilgisini sağlamaya yönelik geliştirilmiş bir protokoldür. Bu protokol sayesinde bilgisayarlar, dünya genelindeki doğru saat bilgisine erişim sağlayan NTP sunucuları ile iletişim kuruyor.

NTP Sunucuları, zamanı çok yüksek bir doğrulukla sağlayan kaynaklardan gelen saat bilgisini bilgisayarlara iletiyor. Bu kaynaklar da atom saatleri veya GPS uyduları gibi çok hassas ve güvenilir zaman ölçüm cihazlarıdır.

Peki NTP nasıl çalışıyor?

Bilgisayarınız, belirli aralıklarla bir NTP sunucusuna bağlanıyor ve saatinin doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Bilgisayarın saati NTP sunucusundan alınan saatle karşılaştırılıyor. Eğer bilgisayarın saati yanlışsa, sunucudan alınan doğru saatle senkronize ediliyor.

Saati doğru bir şekilde ayarlayabilmek için kullanılan zaman sunucuları ise farklı hiyerarşik seviyelerde düzenlenmiştir.

Stratum 0: En doğru saat kaynağıdır. Atom saatleri veya GPS saatleri gibi kaynaklardan oluşur.

En doğru saat kaynağıdır. Atom saatleri veya GPS saatleri gibi kaynaklardan oluşur. Stratum 1: Stratum 0 cihazlarına bağlı sunuculardır. Bu sunucular, doğruluğu en yüksek seviyede olan saatleri sağlarlar.

Stratum 0 cihazlarına bağlı sunuculardır. Bu sunucular, doğruluğu en yüksek seviyede olan saatleri sağlarlar. Stratum 2 ve Üzeri: Daha düşük seviyelerde yer alan sunucular, Stratum 1 sunucularına bağlanarak saati onlardan alır ve diğer cihazlara iletir.

Peki bilgisayar kapalı olduğunda bile saat nasıl çalışmaya devam ediyor?

İşte burada devreye CMOS Pili giriyor. Bilgisayarın anakartında bulunan bu küçük pil, bilgisayarın kapalı olduğu anlarda bile saat ve tarih bilgisini koruyor. Böylece bilgisayarı açıldığında saati sıfırlanmış olarak görmüyoruz.

Tabii CMOS pili de sonsuza kadar dayanmıyor. Pil güç kaybettikçe bilgisayarın saatinde de sapmalar yaşanabilir. İnternet bağlantısı olmasa dahi CMOS pili ile saatin doğruluğu korunmuş oluyor.

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