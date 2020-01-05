Bilim İnsanları, Balinaları Uzaydan Gözlemleyecek

Bilim insanları, uydu ve radar gibi teknolojiler kullanarak balinaları uzaydan gözlemleyecek. Bu sayede, balinaların soyunun tükenmesini önlemek için yapılan çalışmalara büyük katkılar sağlanacak. Bu proje için yapılan yatırımın ise yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtildi.

Boston’da yer alan New England Aquarium ve Draper of Cambridge, balinaların neslinin tükenmesini önlemek için en son teknolojik ürünleri kullanarak yeni gözlem yöntemleri kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Proje ekibi, uydular ve radar gibi teknolojilerden yararlanarak okyanustaki balina nüfusunu detaylı bir şekilde inceleme fırsatı elde edecek. Birkaç yıl içinde son halini alması planlanan projenin ekibi, bu iş için toplamda 1 milyon dolar değerinde yatırım yaptı.

Proje, oldukça karmaşık yöntemlerle elde edilen verilerden ve birçok gözlemden oluşuyor ancak bu süreçlerin aksine projenin adı, anlaması oldukça kolay ve ana fikre dair kafalarda soru işareti bırakmaz nitelikte. ‘Uzaydan Balina Sayma’ olarak adlandırılan proje, Avrupa’daki uzay ajanslarından amatör radyo operatörlerine kadar uzanan geniş bir kaynak havuzundan veriler toplayacak. Bu sayede balinaların okyanusta bulundukları bölgelerin bir haritası çıkarılabilecek. Doğal hayatı koruma grupları da böylelikle balinaları daha yakından kayıt altına alabilecek. Buna ek olarak, balinaların okyanusun belli bir yerinden başka bir yerine yönelmesinin asıl sebebi de daha net anlaşılabilecek.

Yeni proje, balinalar için umut ışığı olabilir

Havadan yapılan gözlemler, okyanuslardaki balina nüfusunu tespit etmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri. Fakat bu yöntemin bazı eksileri de bulunuyor. Oldukça pahalı bir yöntem olmasının yanı sıra hava şartlarının elverişli olmaması da yapılan gözlemlerin kalitesini büyük bir ölçüde etkiliyor.

Proje ekibi, özel tasarlanmış algoritmalar kullanan yeni bir teknolojiye imza atarak balinalarla ilgili elde edilen verileri detaylı bir şekilde inceleyebilecekler. Proje ekibi, geliştirdikleri teknolojinin tam olarak nasıl bir hal alacağını henüz kestiremiyor ancak ekip, balinaların Dünya genelindeki hareketlerini izlemenin en büyük hedefleri olduğunu belirtiyor.

Bu yeni teknoloji sayesinde Dünya’daki okyanusların tamamında balina nüfuslarını yakından kayıt altına almak mümkün olacak. Fakat şu anda New England sularının incelenmesi oldukça büyük önem taşıyor. Bu bölgenin suları, Kuzey Atlantik balinası olarak adlandırılan ve tehlike altındaki bir balina türüne ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 400 üyesinin hayatta kaldığı balina türü, soyunun yok olmasıyla burun buruna. Yeni teknoloji sayesinde bölgeden elde edilen veriler, bu türün korunması için yapılan çalışmalara oldukça büyük katkılar sunabilir.