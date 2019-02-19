Üzümler Neden Mikrodalga Fırında Plazma Oluşturur?

Bilim insanları, mikrodalga fırına atılan üzümlerin neden ateşli plazmalar oluşturduklarını çözmeyi başardı.

Türkiye’de yemeğe saygı duymayı daha çok küçükken öğreniyoruz. Yere düşen ekmeği öpmek, yemekle oynamamak gibi kavramlarımız var. Bazı toplumlarda ise yemekle eğlenmek normal kabul ediliyor. Bu eğlencelerin arasında ise partilerde üzümleri mikrodalgaya atıp ateşe vermek var.

Dondurulmuş pizza ya da dünden kalma kuru fasulye ateş almadığı halde neden üzümlerin ateş aldığını açıklamak da bilim insanlarına düştü elbette. Muhtemelen kendileri de üniversite yıllarındaki partilerde üzümleri ateşe veren araştırmacılar, bu fenomenin altında yatan sebepleri açıkladı.

Kanadalı araştırmacıların yaptıkları çalışmada, termal görüntüleme ve bilgisayar simülasyonları kullanıldı. Üzümlerin alev alması için temas etmelerinin düşünüldüğü kadar önemli olmadığı ortaya çıktı.

Elektromanyetik rezonans, iyonlaşmış moleküllerin belli bir noktada toplanmasına sebep oluyor. Bir araya toplanan bu moleküller de elektrik iletkenliği ve sıcaklığı epey yüksek olan plazmayı oluşturuyor. Plazma da alev alarak üzümlerin bu ilginç görüntüleri oluşturmasına yol açıyor.

Araştırma sonuçlarına göre sodyum ve potasyum molekülleri bu işlemde önemli yer tutuyor. Suyun mikrodalgaları emme özelliği de ‘sıcak noktaların’ ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Bıldırcın yumurtaları, hidrojel topları ve böğürtlen de aynı şekilde alev alabiliyor.