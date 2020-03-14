1.2 Milyar Kişiyi Bekleyen Aşırı Sıcak Tehlikesi

ABD’de dünyanın geleceği ile ilgili bir araştırma yapıldı. Rutgers Üniversitesi’nden araştırmacılar, aşırı sıcakların gelecekte 1.2 milyar kişinin yaşadığı bölgeleri etkileyeceği sonucuna ulaştı.

Phys.org sitesinde yer alan habere göre, New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi’nden bilim insanları, sera gazı atıkları dikkate alındığında gelecekte aşırı ısı ve rutubet nedeniyle oluşacak ısı stresinin her yıl şu anda 1.2 milyar kişinin yaşadığı bölgeleri etkisi altına alacağını öngörüyor.

Aşırı sıcaklar insanlığa tehdit:

Araştırma, küresel hava ısısının sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece artması halinde aşırı sıcaklıkların 500 milyon insanın yaşadığı alanları etkileyeceğini gözler önüne serdi. Sıcaklık artışının 2 dereceyi bulması halinde 800 milyon kişinin aşırı sıcaklardan zarar göreceği belirtiliyor.

2100 yılında ise ısının 3 derece yükselebileceği ve bu durumda 1.2 milyarlık dünya nüfusunun aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalacağına dikkat çekiliyor. Çalışmada ayrıca küresel ısınmanın etkilerine vurgu yapılarak, dünyanın 19. yüzyılın sonlarındaki ısı değerlerine göre şu anda 1.2 derece daha sıcak olduğunun altı çizildi.

Küresel ısınma buzulları eritiyor:

Öte yandan, küresel ısınma buzulların hızla erimesine ve deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Deniz seviyeleri, Grönland ve Antarktika’daki en büyük buzulların erimesiyle hızla yükseliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yapılan bir çalışma, 2019 yılının şimdiye kadar ölçülen en sıcak ikinci yıl olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, 2019’un sanayi devrimi öncesine göre ortalama 1.1 derece daha sıcak olduğu kaydedildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün 2019 Küresel İklimin Durumu raporuna göre, hava ve iklim olayları sosyo-ekonomik kalkınmaya, halk sağlığına, göçlere ve gıda güvenliğine de önemli ölçüde etki ediyor. Bununla birlikte, tropikal kasırgalar 2019’da ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kuzey Yarımküre 72 kasırga yaşarken, 2018-2019 geçişinde Güney Yarımküre de ortalamanın üzerinde olarak 27 kasırga gördü.