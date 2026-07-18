Bilim Kurgudan Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.
Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.
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Yeni Çıkanlar:
Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:
- Kabalık Çağı- Renata Salecl
- İyimserlikten Daha İyisi- Guillaume Paoli
- Hayaletin Kalbi- Lim Sunwoo
- Ölümcül Tanık- Robert Brydnza
- Yolcu- Cormac McCarthy
- Dünyanın Aynası Olarak Beden- Janine Chasseguet-Smirgel
Bilim Kurgu:
Teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirler, uzak galaksiler ve geleceğe dair çarpıcı senaryolar... Eğer "Ya bir gün gerçekten böyle olursa?" sorusunu kendinize sık sık soruyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre.
- Karanlığın Sol Eli- Ursula K. Le Guin
- Solaris- Stanislaw Lem
- Dune Mesihi- Frank Herbert
- Ay Zalim Bir Sevgilidir- Robert A. Heinlein
- Su Adamı- Aleksandr Belyaev
- Pazartesi Cumartesiden Başlar- Arkadi ve Boris Strugatski
Polisiye & Gizem:
Bir kitabı elimize aldığımızda "Bir bölüm daha okuyayım." dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:
- Davetsiz Misafir- Andrew Hunter Murray
- Üst Kattaki Yabancı- Lisa M. Matlin
- Onun Küçük Çiçekleri- Shannon Morgan
- İyi Adam- Federico Axat
- Hiddet- Alex Michaelides
Fantastik Edebiyat:
Bazen gerçek dünyadan biraz uzaklaşmaya hepimizin ihtiyacı oluyor. Fantastik edebiyat da tam bu noktada devreye giriyor. Bu türdeki önerilerimiz, sizleri birkaç saatliğine de olsa bambaşka evrenlere götürmeyi başaracak.
- Gallant- V. E. Schwab
- Yıldızsız Deniz- Erin Morgenstern
- Portakal Ağacı Manastırı- Samantha Shannon
- Addie Larue’nün Görünmez Hayatı- V. E. Schwab
- Duvarlarda Bir Fısıltı- Scott Reintgen
Klasikler:
Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.