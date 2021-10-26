1300 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Nihayet Aydınlatıldı

Uzmanlar, Çin'de 1300 yıl önce öldüğü tespit edilen bir adamın aslında 'biri' tarafından öldürüldüğünü açıkladılar. Bilinen en eski faili meçhul cinayet olarak açıklanan olay, detaylı kemik incelemesi sırasında tespit edilen yaralanma izleri sayesinde aydınlatıldı. Adamın neden öldürüldüğü ise hiçbir zaman bilinemeyecek...

Tarihin en gizemli ölüm olaylarından bir tanesi, olaydan 1300 yıl sonra aydınlatılabildi. Çin sınırları içerisinde yer alan Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde yaşanan olayı aydınlatmayı başaran bilim insanları, bunun bilinen en eski faili meçhul cinayet olduğunu ifade ediyorlar. Dilerseniz hep birlikte, bu ilginç olayın detaylarına birlikte bakalım.

2002 yılında Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde boru hatta inşa etmek isteyen inşaat işçileri, bir mezar alanına denk geldiler. Oldukça ilginç bir yapısı bulunan mezar alanında çalışma yapan uzmanlar, 2009 yılında toplam 11 ceset buldular. Bu cesetlerden bir tanesi, diğerlerinden ayrılıyordu. Çünkü bu cesede ait kalıntılar, mezar alanından 14 metre yüksekteydi. Ayrıca bilim dünyasının ilgisini çeken ceset, diğerlerinden 700 yıl gençti. Bilim dünyası, bu kişinin bir mezar hırsızı olduğunu ve 10 kişinin yattığı mezar alanından eşya çalmak için bölgeye geldiğini, yaşanan bir olay sonucunda da öldüğünü düşünüyorlardı. Ancak yapılan çalışmalarda, durumun pek de böyle olmadığı anlaşıldı.

İşte 2002 yılında tespit edilen mezar alanının genel yapısı

Bilim insanları, bu ilginç ölümün mantığını bir türlü kavrayamamışlardı. Zira sözde hırsız, mezara gömülen eşyalara yakın bir yerde değildi. Yani 1300 yıl önce gerçekleşen olayda bir gariplik vardı. Bu yüzden çalışmaları devam ettirmeye karar veren uzmanlar, detaylı bir kemik incelemesi yaptılar. Yapılan incelemeler, olayla ilgili çarpıcı bir gerçeği açığa çıkardı. Söz konusu cesedin kafa bölgesinde, bıçak gibi bir malzemenin yol açtığı yaralanma izleri vardı.

Yüz bölgesindeki kesiklerin öldürücü seviyede olmaması, işin renginin değişmesine yol açtı

Yapılan analizlerde, cesedin kafa bölgesindeki kesiklerin ölüme yol açmayacağı sonucunda ulaşıldı. Yani bu adam, kalp ya da akciğer gibi hayati bir organına yara almış olmalıydı. Bu kez de kaburga kemikleri üzerinde inceleme yapan uzmanlar, bazı kaburga kemiklerinde yara izleri buldular. İşte bu da gizemin çözülmesini sağladı. 1300 yıl önce bir mezar alanının 14 metre yukarısında bulunan adamın ölmediği, öldürüldüğü anlaşıldı.

Arkeologlar, bunun bir ilk olmadığını, bir mezar alanına ceset saklama yönteminin antik çağlardan beri uygulandığını açıkladılar. Yani bu adam, bir ya da birileri tarafından öldürüldükten sonra mezar alanına getirilmiş, alana bırakıldıktan sonra gizlenmek için de üzeri kapatılmıştı. Ancak adamın neden öldürüldü, ne yazık ki aydınlatılamadı...