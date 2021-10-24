Bilim İnsanları Kör Bir Kişinin Kamerayla Görmesini Sağladı

Bilim insanları beyindeki görme merkezine yerleştirdikleri beyin implantı olan mikroelektrot ve gözlüğe takılan bir kamera sayesinde, gözleri görmeyen bir öğretmenin harfleri tekrar görmesini ve okuyabilmesini sağladı.

Teknoloji ve bilimsel gelişmeler farklı alanlarda hayatı daha yaşanabilir, kolay hale getiriyor. Bu alanlardan biri de, hayatı daha kolay ve eşit bir şekilde yaşamak isteyen engelli insanların yaşadığı zorluklar. Bu zorlukları gidermek için dünya genelinde bilim insanları ve teknoloji uzmanları önemli çalışmalara imza atıyor.

Amerikalı ve İspanyol bilim insanları, 16 yıldır gözleri görmeyen eski bir fen öğretmeninin beynindeki görme merkezine mikroelektrot ve bir gözlüğe kamera yerleştirerek harfleri görebilmesini, nesneleri ayırt edebilmesini sağladılar. Öğretmen, mikroelektrotu altı ay boyunca kullandı ve beyin aktivitesinde veya diğer sağlık komplikasyonlarında herhangi bir bozulma yaşamadı.

Uzun çalışmalar sonunda gerçekleşti:

The Journal of Clinical Investigation'da bu hafta yayınlanan çalışmaya göre, gözlüğe yerleştirilen kamera, doğrudan beynin görme merkezine yerleştirilen mikroelektrota görsel veri gönderiyor ve bu kişinin görmesini sağlıyor. Bilim insanlarının senelerdir üzerinde çalıştığı bu teknoloji, bir düş ve hayal olmanın ötesine geçiyor. Miguel Hernandez Üniversitesi’nden araştırmacılar arasında yer alan bilim insanı Eduardo Fernandez, “Bu tür cihazların, görme yetisini kaybetmiş insanlar için işlevsel görüşü geri kazanma potansiyelini göstererek ileriye doğru önemli bir adım attık” açıklamasında bulundu.

Çalışmayı test etmek için, öğretmen Berna Gomez’e bir video oyunu oynatıldı. Oyunda, bir ekranda Maggie Simpson’ın sol veya sağ elinde silah tutan görüntüsü belirdi ve öğretmenin silahı tutan eli doğru bilmesi istendi. Gomez, gözlük ve mikroelektrot arasındaki veri etkileşimi doğrultusunda bunu yapmayı başardı. Bunun yanı sıra Gomez’den alfabedeki harfleri bilmesi istendi fakat sistem tüm harfleri tanımlayamadı. Gómez'in 'I', 'L', 'C', 'V' ve 'O' gibi bazı harfleri ayırt edebildi. Bu çalışmanın Mayıs 2024 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.