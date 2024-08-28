Kripto para piyasası, Binance ile ilgili haberlerin servis edilmesiyle bir kez daha sert düştü. Ancak Binance tarafından yapılan bir açıklama, olayların pek de anlatıldığı gibi olmadığını gözler önüne seriyor.

Bir süredir zaten sallantıda olan kripto para piyasaları, yeni bir gelişme ile yine derinlemesine bir düşüş yaşadı. Buna neden olan şey ise X'te servis edilen ve kısa sürede milyonlara ulaşan bir paylaşımdı. Bu paylaşıma göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İsrail'in talebi ile tüm Filistinlilerin kripto varlıklarına el koymuştu. Söz konusu iddiayı gündeme getiren isimse P2P kripto platformu Paxful'un kurucu ortaklarından Ray Youssef idi.

Böylesi bir iddia, elbette kripto para yatırımcıları arasında endişeye yol açtı. Neticede Binance, bugün Filistin vatandaşlarına uyguladığı ambargoyu yarın başka bir ülke için yapabilirdi. Bu da dünyanın en büyük kripto para borsasının bile aslında güvenilemez olduğu anlamına geliyordu. Ancak Binance'in yaptığı resmî açıklama, olayların pek de anlatıldığı gibi olmadığını gözler önüne seriyor. Eğer bu açıklama doğru ise kripto para piyasaları, yine bir FUD dalgasına kurban gitti...

İşte Ray Youssef tarafından yapılan paylaşım:

Ray Youssef, yukarıdaki paylaşımda "Binance, IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) talebi üzerine tüm Filistinlilerin fonlarına el koydu. Fonları iade etmeyi reddediyorlar. Tüm itirazlar reddedildi." şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın hemen altında da İbranice yazılmış bir belge vardı. Peki bu belgede ne yazıyordu.

İbranice yazılan belge:

Ray Youssef'in iddiasına göre yukarıdaki belge,hesaplarını geri almak isteyen Filistinliler için bir cevap niteliğindeydi. Belgenin içeriğini Google Translate ve ChatGPT gibi hizmetler üzerinden Türkçe çeviri yaptığımız zaman, gerçekten de bazı hesaplara bloke konulduğu bilgisini gördük. Ancak olay, tam olarak Ray Youssef'in iddia ettiği şekilde değil gibiydi.

ChatGPT, yukarıdaki metni şöyle özetliyor:

İçerik: Özetle bu belge, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve belirli terör örgütlerine yönelik mali yaptırımlarla ilgili bir kararı içermektedir. Karar, terör örgütlerine finansal desteğin önlenmesi amacıyla belirli hesapların dondurulması ve mal varlıklarının ele geçirilmesini kapsamaktadır.



Belge Özeti:



1. İsrail Savunma Bakanı'nın onayıyla, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirli terör örgütlerinin mali kaynaklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.



2. Karar, Terörle Mücadele Yasası'nın 56. maddesine dayanmaktadır.



3. Bu karar kapsamında, belirli kişilerin ve kuruluşların terör örgütlerine finansal destek sağladığı tespit edilmiştir ve bu nedenle bu kişilerin mal varlıklarına el konulacaktır.



4. Belirtilen yaptırımlara karşı yasal itiraz hakkı bulunmaktadır.



Belgenin Altında İmza: Bu belge, İsrail Savunma Bakanlığı Ekonomik Terörle Mücadele Birimi Başkanı tarafından imzalanmıştır.

Aynı belgenin Google Translate üzerinden yapılmış çevirisi ise şu şekilde:

Binance, tüm Filistinlilerin kripto varlıklarına el konulduğu iddiasını yalanladı!

Yaşananlara daha fazla kayıtsız kalamayan Binance yönetimi, dünyanın en popüler kripto para haber platformlarından Cointelegraph üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Evet, Binance yönetimi bazı Filistinlilere ait hesaplara bloke koymuştu ancak bunun hem sayısı çok azdı hem de söz konusu hesaplar, yasa dışı işlemler için kullanılıyordu.

Binance'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bununla ilgili bazı yanlış ifadeler oldu. Sadece yasa dışı fonlarla bağlantılı az sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi.

Tabii yapılan bu açıklama, artık piyasalar için bir şey ifade etmiyor. Neticede Bitcoin (BTC) başta olmak üzere tüm kripto varlıklar, bu haberin servis edilmesi ile ciddi değer kayıpları yaşadılar. Bu makalenin yazıldığı an itibarıyla BTC 59 bin 130 dolar, Ethereum (ETH) ise 2.460 dolar seviyelerinde işlem görüyor.