Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

BYD Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Webtekno'yu Google'a ekleyin

BYD, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil almayı planlayanların takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobilleriyle Türkiye pazarında faaliyet gösteren markanın SEAL ve TANG modellerinin güncel fiyatları merak ediliyor.

BYD Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

BYD, Kasım 2026 döneminde modellerin güncel fiyatlarının yanında sunduğu kampanyalar ve finansman seçenekleriyle de yeni otomobil satın almayı düşünenlerin merak ettiği markalar arasında yer alıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Peki BYD Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi BYD modellerinde kampanya var? İşte BYD Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

BYD Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
BYD Tang

BYD Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

BYD Tang

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
SEAL 4.077.000 TL 3.772.000 TL
TANG 5.418.000 TL -

BYD SEAL Kampanyası: 305 Bin TL İndirim!

BYD, Kasım 2026 döneminde SEAL modeli için 305.000 TL indirim fırsatı sunuyor. Güncel listeye göre kampanyaSEAL AWD Excellence versiyonunu kapsıyor. Modelin tavsiye edilen liste fiyatı 4.077.000 TL iken kampanyalı fiyatı 3.772.000 TL olarak açıklanmış durumda.

BYD TANG Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 12 Ay %1,99 Faiz

BYD'nin büyük SUV modeli TANG, kasım ayında ticari müşterilere yönelik finansman fırsatıyla öne çıkıyor. Model için 1 Milyon TL kredi, 12 ay vade ve %1,99'dan başlayan faiz oranı sunuluyor.

Kampanyalar 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçerlidir.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Az Sorun Çıkaran ve Tamiri Uygun Fiyatlı Olan Otomatik Vitesler

Az Sorun Çıkaran ve Tamiri Uygun Fiyatlı Olan Otomatik Vitesler

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com