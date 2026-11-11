BYD, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil almayı planlayanların takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobilleriyle Türkiye pazarında faaliyet gösteren markanın SEAL ve TANG modellerinin güncel fiyatları merak ediliyor.

BYD, Kasım 2026 döneminde modellerin güncel fiyatlarının yanında sunduğu kampanyalar ve finansman seçenekleriyle de yeni otomobil satın almayı düşünenlerin merak ettiği markalar arasında yer alıyor.

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Peki BYD Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi BYD modellerinde kampanya var? İşte BYD Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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BYD Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı SEAL 4.077.000 TL 3.772.000 TL TANG 5.418.000 TL -

BYD SEAL Kampanyası: 305 Bin TL İndirim!

BYD, Kasım 2026 döneminde SEAL modeli için 305.000 TL indirim fırsatı sunuyor. Güncel listeye göre kampanyaSEAL AWD Excellence versiyonunu kapsıyor. Modelin tavsiye edilen liste fiyatı 4.077.000 TL iken kampanyalı fiyatı 3.772.000 TL olarak açıklanmış durumda.

BYD TANG Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 12 Ay %1,99 Faiz

BYD'nin büyük SUV modeli TANG, kasım ayında ticari müşterilere yönelik finansman fırsatıyla öne çıkıyor. Model için 1 Milyon TL kredi, 12 ay vade ve %1,99'dan başlayan faiz oranı sunuluyor.

Kampanyalar 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçerlidir.