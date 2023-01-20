Kripto para borsası Binance, 2022 yıllık raporunu paylaştı. Söz konusu rapor, dünyanın en büyük kripto para borsasının kullanıcı sayısını ve günlük işlem hacmini de ortaya koydu. Ayrıca 2023 yılında neler yapılacağı da belli oldu.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 2022 yılına ilişkin önemli bir rapor yayınladı. Bu rapor, Binance'in 2022 yılı boyunca neler yaptığını ve kripto para dünyasında ne gibi gelişmeler yaşandığını gözler önüne seriyor. 2023 yılı için kripto para yatırımı fikriniz varsa, bu rapora göz atmak faydanıza olabilir.

2022 yılı, kripto para camiası için oldukça zorlu geçti. Önce TerraUSD ve LUNA krizinin yaşandığı yılın sonlarına doğru ise dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in iflası, piyasaların başını kaldıramamasına yol açtı. Binance tarafından hazırlanan rapor, yeni yılda bunların geride kalması için çeşiitli çalışmalar yapılacağını gözler önüne seriyor.

Binance'in 2022 raporunda öne çıkan başlıklar şöyleydi:

Bu arada Binance'e üye olmak isterseniz, bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

"Güveni yeniden sağlamaya odaklandık"

"2022, biz de dahil olmak üzere blockchain ve kripto dünyasındaki herkes için kesinlikle zor bir yıldı. Ters yönde esen büyük rüzgarlar karşısında kullanıcı deneyimine, gerçek dünya değeri olan ürünlere ve en önemlisi de tüm sektör için sağlıklı, sürdürülebilir bir yolda ilerlemeye öncelik verme konusunda kararlı kaldık." ifadelerine yer verilen raporda, Binance'in bu sektöre kaybolan güveni yeniden sağlamaya odaklandığı ifade edildi.

"14 bölgede gerekli lisansları, tescilleri ve onayları aldık”

Binance'in değindiği hususlardan bir tanesi de resmi kurumlarla yapılan çalışmalardı. Bu bağlamda, "Geçen yıl sarf ettiğimiz emeklerin görüldüğünü güvenle söyleyebiliriz. 2022'nin sonuna kadar 14 bölgede gerekli lisansları, tescilleri ve onayları aldık. Deneyimimizden faydalanarak, dijital varlıklar için pratik yasal düzenlemeler geliştirme konusunda düzenleyiciler ve kamu otoritelerine yardımcı olmaya devam ettik. Sektörün en yetenekli personellerini bünyemize katarak güvenlik ve uyum ekibimizdeki çalışan sayısını da yüzde 500 artırdık." diyen Binance yetkilileri, emniyet teşkilatlarından gelen 47 binden fazla talebi titizlikle incelediklerini, mali suçların önüne geçmek için çalıştıklarını ifade ettiler.

“SAFU’nun değerini tekrar 1 milyar dolara çıkardık”

Binance'in yatırımcısını korumak için kurmuş olduğu SAFU isimli bir fon var. Bu fonda tutulan para, 2022 yılında yeniden artırıldı. Bu konuya da değinen Binance şöyle konuştu: Acil bir durumda 128 milyon kullanıcımızı korumak maksadıyla Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonumuzun (SAFU) değerini tekrar 1 milyar dolara çıkardık.

"2022, web3 etkinliklerinin patlama yaptığı bir yıldı"

2022 yılında çok sayıda web3 odaklı etkinlik gerçekleştirildiğinden bahseden Binance, "Beşinci kuruluş yıl dönümümüzü, 3 binin üzerinde yüz yüze ve 1.5 milyon sanal izleyici ile Paris'te kutladık. Ayrıca yüzlerce çevrimiçi ve yüz yüze topluluk etkinlikleriyle Binance kullanıcıları ile bağlantı kurduk. Kullanıcı dostu, hızlı ve güvenli bir kripto borsasından, artık genişleyen bir Web3 ekosistemine kadar, daha fazla araç, ürün ve işlev oluşturmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Binance 2023 yılında neler yapacak?

Binance'in 2023 yılına ilişkin planları şu sözlerle açıklandı: Güveni yeniden tesis etmek ve bir milyar kripto kullanıcısına daha hoş geldiniz demek için güvenli bir temel oluşturmak amacıyla sektördeki çabalara yardımcı olmaya ve bunları koordine etmeye hazırız. Şaşırtıcı bir hızla büyümemize rağmen, güvenli, kullanıcı dostu bir dijital varlık deneyimi sağlamak için nereden başladığımızı asla unutmadık. Yapmamız gereken çok iş olsa da kullanıcılarımız için doğru olanı yaptığımız sürece 2023'ün daha fazla büyüme, benimsenme ve yenilik getiren harika bir yıl olacağına inanıyoruz. Temel yaklaşımımız aynı kalacak: Kullanıcılara öncelik vermek, üretmek ve sektöre söylemlerle değil örnek teşkil ederek liderlik etmek.