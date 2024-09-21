Yeni bir araştırma, doğa manzaralarının video görüşmelerde yorgunluğu azalttığını ortaya koydu. Ekran arka planı önemli!

Video görüşmelerinin ardından yorgun hissetmek ekranınızdaki arka planla ilgili olabilir. Singapur'da yapılan bir araştırmaya göre, doğayı tasvir eden bir görüntü kullanmak yorgunluğu azaltmada etkili olabilir.

Singapur'da Nanyang Teknoloji Üniversitesi'ndeki iki araştırmacı tarafından 22 ile 76 yaşları arasındaki 610 Zoom kullanıcısıyla gerçekleştirilen bu araştırmada sanal arka planların video konferans yorgunluğuna etkileri incelendi. Katılımcılar, arka plan tercihlerini takip etti ve genel, görsel, sosyal, motivasyonel ve duygusal yorgunluk hakkında soruları yanıtladı. Araştırma hareketli video arka planlarının en fazla yorgunluğa neden olduğunu bulanık arka planların ise olumsuz duygulara yol açabileceğini ortaya koydu.

Yorgunluğu azaltan doğa manzaralı arka planlar tercih edilmeli

Çalışmanın sonuçlarına göre, doğayı tasvir eden veya eğlenceli ve tuhaf arka planlar, video konferans yorgunluğunu en düşük seviyede tutuyor. İş toplantıları için, dağlar, ormanlar veya plajların görüntülerinin tercih edilmesi öneriliyor. Bu arka planlar kullanıcıların kendilerini daha profesyonel bir şekilde sunmalarına da yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, sanal arka planların sadece dekorasyon olmadığını, kullanıcıların kendilerini nasıl algıladığını ve başkaları tarafından nasıl algılandığını etkilediğini vurguladı. Bu nedenle video görüşmelerinde daha az yorgun hissetmek için doğa temalı arka planların kullanılması faydalı olabilir.