Bir Asteroit Dünya'ya Çarpacak Olursa Ne Yapılabilir?

Özelikle sosyal medyada karşımıza sık sık dev bir asteroidin gezegenimize çarpma ihtimali olduğuyla ilgili haberler çıkıyor fakat bu zamana kadar bahsedilen büyüklükte bir asteroit gezegenimize çarpmadı. Peki bir asteroit gerçekten gezegenimize çarparsa ne olur?

Dev bir asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali varsa insanlığın bu durumda uygulayacağı birkaç seçenek vardır. İnsanlar; asteroidin yönünü uzay aracıyla değiştirebilir, onu nükleer silahlarla patlatabilir ya da sevdikleriyle vedalaşmaya başlayabilir.

Genellikle filmlerde son dakika haberi olarak dev bir asteroidin gezegenimize çarpacağı gösterilir. Senaryo gereği bu haber, bir anda herkesi paniğe sürükler fakat bu tür bir durum sadece filmlerde yaşanabilir çünkü NASA çalışanları, Dünya’nın etrafını sensörler aracılığıyla izlemekte. Yani bilim insanları, olası bir asteroit çarpmasını çok önceden fark edebilir ve böyle bir durumda insanları uyarabilir.

Asteroitler Dünya'ya nasıl bir durumda çarpar?

Dünya’nın çevresinde bulunan her asteroit, Güneş etrafında farklı bir yörüngededir. Yani bu asteroidlerin kimisi gezegenimize yakın kimisi uzaktır. Bu noktada keyhole (anahtar deliği) olarak nitelendirilen uzay terimine değinmemiz gerekiyor. Türkçe'ye 'anahtar deliği' olarak çevirebileceğimiz bu terim, aslında uzayda var olan küçük bir bölgeyi temsil eder.

Uzaydaki bir asteroit, dünyanın çevresinde dolaşırken bahsettiğimiz anahtar deliğinden geçerse asteroit, hızla gezegenimize çarpabilir. Daha da korkutucusu, anahtar deliği bir kere açılırsa içeriye daha fazla asteroidin girmesi oldukça yüksek bir ihtimaldir. Bu tür bir durumda bilim insanları, elbette önce asteroidin yönünü değiştirmeye çalışır.

Araştırmaya göre bir asteroidi durdurmak için en ideal zaman, asteroidin anahtar deliğine girmek üzere olduğu zamandır. Bu yöntem, asteroidin ilk etapta bir darbe alarak yörüngesinin değişmesini sağlar fakat bu aşamadan sonra Dünya’yı kurtarmak için çok fazla güce ve enerjiye ihtiyaç vardır. Bu kadar büyük bir enerji de gezegenimiz için oldukça riskli.

Bir diğer seçenekse Dünya'ya yaklaşmak üzere olan asteroide nükleer saldırıda bulunmaktır fakat bu da oldukça riski bir yöntem çünkü nükleer silah, asteroidin daha fazla parçalanmasına neden olabilir. Bu durumda asteroit yok olmak yerine daha fazla parça ile gezegenimize çarpabilir. Her iki durumda da araştırmacılar bu yöntemlerin asteroidi engellemeyeceği yönünde fikir bildiriyor.