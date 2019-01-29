Golf Topuyla Yaralayan Sony Çalışanı Kadını Hediyelere Boğdu

İsmi gizli tutulan bir Sony çalışanı, bir golf etkinliğinde yanlışlıkla yaraladığı kadına hediyelerle jest yaptı.

Geçtiğimiz hafta Hawaii'de gerçekleşen Sony Open Golf Turnuvası kapsamında, oldukça ilginç olaylar yaşandı. Sshakasandchakras isimli Reddit kullanıcısı kadın, hastaneden bir fotoğrafını paylaşarak "Lütfen topa vurduktan sonra değil, önce FORE deyin." notunu ekledi.

Golfçüler, etraftaki insanların toptan kaçınmalarını sağlamak ve kendilerine bir zarar gelmemesi için uyarmak amacıyla 'Fore' diyorlar. Ancak fotoğrafta da gördüğünüz üzere (fotoğraf rahatsız edici olduğu için bir miktar bulanıklaştırıldı; birkaç dikiş de mevcut) kadını feci şekilde yaralayan Sony çalışanının daha sonra 'Fore' diyerek güldüğü iddia ediliyordu.

Tüm bunların ardından mağduriyet yaşayan kadına, onlarca Sony ürününün bulunduğu bir paket ve elle yazılmış bir özür mektubu geldi.

Mektupta talihsiz kadından özür dileyen Sony çalışanın satırları birebir paylaşılmadı. Buna karşın kazayı yaşayan kadın o satırları şöyle anlatıyor:

"Turnuvadan döndüğümde olaylar yayılmadan önce golf topunun bana çarptığını bilmiyormuş. Normalde top tuvalete sekmiş ve oradan bana çarparak sahaya geri dönmüş. Onların gördüğü ve güldüğü şey topun tuvalete gidip sahaya geri dönebilmesiymiş. Olay bundan ibaret. Bu tür kazalar hep olabiliyor. Kendisine karşı bir kinim yok. Bir şey yaşandı ve düzeltmek için elinden geleni yapıyor."