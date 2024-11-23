Günümüzden on binlerce yıl önce yaşamış olan neandertallerin yok oluşunun izi, bilim insanlarına göre Fransa’daki bir mağarada saklı olabilir. Gelin detayları birlikte inceleyelim.

Bir mağaranın loş gölgesinde, on binlerce yıl önce yaşamış bir Neandertal’in izlerini hayal edin.

Fransa’nın Rhône Vadisi’ndeki Grotte Mandrin’de çalışan arkeologların bulduğu Thorin adlı Neandertal kalıntıları bizleri onların akıbeti ile ilgili aydınlatacak sonuçlara ulaştı.

Bu keşif yalnızca binlerce yıl öncesinin yaşamını aydınlatmakla kalmayarak aynı zamanda Neandertallerin yok oluşuna dair önemli bulguları da gün yüzüne çıkardı.

Arkeologlar buldukları fosile Thorin adı verdi ve Thorin’in genetik yapısını inceledi. Buldukları sonuçlarsa oldukça çarpıcıydı.

Bulgular bu Neandertal’in tam 50.000 yıl boyunca diğer Neandertal gruplarıyla hiçbir genetik alışveriş yapmadığı sonucuna ulaştı.

Bilim insanları birbirlerine yakın mesafede olan Neandertal gruplarının binlerce yıl boyunca birbirini görmezden gelmesinin sadece fiziksel değil, sosyal de bir izolasyon anlamına geldiğini ifade ediyor.

İşte böylelikle söz konusu küçük ve içine kapanık toplulukların genetik çeşitliliğin azalmasına yol açtığı ve bu durumun onları değişen çevre koşulları ya da hastalıklara karşı savunmasız hâle getirdiği söyleniyor.

Neandertaller ve modern insanların hareket farklılığının Neandertallerin kaybolmasının nedenlerinden biri olabileceği de ekleniyor.

Neandertallerin fosilin yaşamış olduğu dönemde modern insanlarla (Homo sapiens) aynı bölgede yaşamaya başladığı biliniyor.

Homo sapiens sürekli keşfetmek, yeni yerler görmek ve sosyal ağlar kurmak peşindeyken Neandertallerin oldukları yerde kalmayı tercih etmiş olmasının onların soylarının tükenmesinin sebeplerinden biri olduğu söyleniyor.

Özetle, Thorin ve topluluğunun küçük yaşam alanlarındaki sakin yaşamı, bir süre için güvenliydi olsa da bu izolasyonun onların sonunu getirdiği söyleniyor.

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