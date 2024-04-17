2009 yılı sonrasında doğan tüm bireylere sigara satışını hayatları boyunca yasaklamayı amaçlayan yasa tasarısı, Birleşik Krallık parlamentosu tarafından onaylandı. Yasanın 2027 yılına kadar yürürlüğe gireceği söyleniyor.

Birleşik Krallık, dün parlamentoda tarihe geçecek bir oylama yaptı. Yetkililer, gençlerin hayatları boyunca sigara içmesini yasaklayacak yasa tasarısını oyladı. Yasa, 338 milletvekilinin onayıyla kabul edildi. 67 milletvekili ise karşı çıktı.

Başbakan Rishi Sunak tarafından ilk kez geçen yıl duyurulan yasa, 2009 yılından sonra doğan bireylerin hayatları boyunca sigara almasını yasaklıyor. Yani bu yıl 15 yaşına giren bir Birleşik Krallık vatandaşı, asla sigara satın alamayacak.

“Sigara içmeyen bir nesil” oluşturmak isteniyor

Yasa tasarısını destekleyenler, yeni kurallarla birlikte “sigara içmeyen bir nesil” oluşturacaklarını ifade ediyor. Karşı çıkanlar ise yasakların “özgürlüğü kısıtladığına” dikkat çekiyor. Tütün kullanımının ülkede önlenebilir ölümler sıralamasında en üstte yer aldığını belirtelim. Uzun süreli kullanıcıların yaklaşık 3’te 2’si hayatını kaybediyor.

Yasanın sigara içmeyi değil, satışı yasakladığını vurgulayalım. Hâlihazırda sigara satın alabilen ve içenler etkilenmeyecek. Yasa, sigara almak için belirlenen yasal yaşı her sene bir yaş artıracak. Bu şekilde 2009 sonrası doğan kişilerin hiçbiri hayatı boyunca sigara satın alamayacak. Satanlara da para cezaları kesilecek.

Hükûmet karaborsanın önüne geçme de dahil yaptırımlar için 30 milyon sterlin harcayacağını söylüyor. Yurt dışından sigara getirmeyi kapsamadığını da ekleyelim. Yani başka bir ülkeden sigara alan ve sınıra takılan bir birey, ülkeye sokarken sorun yaşamayacak.

Sigara satışını yasaklayacak yeni yasanın 2027 yılına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki sizin bu sistem hakkındaki fikirleriniz neler? Sizce tamamen satışları yasaklamak doğru mu? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.