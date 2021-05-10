McLaren F1, Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Ankaragücü gibi önemli oluşumlar ile taraftar tokenleri üreten yerli kripto para borsası Bitci.com, anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Artık İspanya Milli Futbol takımı için de token üretimi yapacak.

Yerli kripto para borsası ve blokzincir tabanlı girişim Bitci.com, taraftar tokeni anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Formula 1 takımı McLaren F1'e sponsor olan ve taraftar tokeni üreten Bitci, MKE Ankaragücü, Real Betis, Rangers, Eskişehirspor ve Karşıyaka gibi hem yerli hem yabancı ekipler için de token üretimine başlamıştı.

Son yıllarda spor endüstrisine damga vuran taraftar token projelerine bir yenisi daha ekleniyor. İspanya Futbol Federasyonu ve Bitci Teknoloji, İspanya Milli Futbol Takımı için bir taraftar token geliştirilmesi konusunda iş birliğine gitti. Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performansla, dünyanın en başarılı milli takımlarından biri olarak gösterilen İspanya Futbol Mili Takımı, yapılan anlaşma kapsamında futbol dünyasında taraftar token projesine sahip ilk milli takım olarak tarihe geçecek.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca Bitci'nin logosu İspanya Futbol Milli Takımı'nın antrenman formalarında yer alacak:

Uzmancoin'in haberine göre İspanya Futbol Federasyonu ile 3+2 yıl anlaşmaya varan Bitci, bu süreçte İspanya Futbol Milli Takımı’nın blokzincir alanındaki tek ortağı olacak. Anlaşma süresi boyunca takım, antrenmanlarda Bitci.com logolu formalar giyecek.

Bitci'nin ekosisteminde geliştirilecek İspanya Milli Furbol Takımı'nın token'i ne işe yarayacak?

Son yıllarda arzı giderek artan taraftar tokenleri; neredeyse tüm branşlardaki spor kulüplerine, sporculara ve taraftarlarına hem bireysel hem de kurumsal anlamda katkı sağlıyor. Kulüpler bu tokenler aracılığı ile tarafları ile daha yakından ilişki kurabiliyor, aynı zamanda blokzincir teknolojisi üzerinden gelir elde etme fırsatı yakalıyor. Bireysel anlamda sporcular da sosyal sorumluluk projeleri için kendi tokenlarını geliştirebiliyorlar.

Taraftarlar, bu tokenlar aracılığı ile kulübün ürünlerinden satın alabiliyor, ayrıca bir nevi kulübün ya da projesinin hissedarı haline geliyorlar. Bitci ve İspanya Milli Futbol Takımı'nın anlaşması ile üretilecek token da benzer işlevlere sahip olacak.

Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'tan açıklama:

İspanya A Milli Futbol Takımı'nın tüm dünya tarafından takip edildiğini söyleyen Çağlar, daha önce ürettikleri tokenlerin de önemi vurgulayarak "Bu kez de dünya futbolunda ilk kez bir milli takım, taraftar token projesini hayata geçirmiş olacak. Bu doğrultuda, söz konusu iş birliğini Bitci Teknoloji’nin küresel yolculuğu için de bir milat olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, “Bitci ile olan bu ortaklık, dünya çapında İspanyol Milli Takım taraftarlarıyla daha fazla sinerji ve bağ kurmaya devam etmemizi sağlıyor” açıklamasında bulundu.