Kripto para birimlerinin kralı Bitcoin, 62 bin 893 dolar seviyelerine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu değerle ATH, yani tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış olan kripto para birimi, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Boğa sezonunun başlamasıyla birlikte haberlerimizde sık sık kendilerine yer bulmayı başaran kripto para piyasaları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kripto paraların kralı olarak kabul edilen Bitcoin, 62 bin dolar seviyesinin de üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. An itibarıyla kripto para piyasalarını takip eden yatırımcılar, adeta tarihi anlara şahitlik yapıyorlar.

CoinMarketCap'te yer alan verilere göre Bitcoin, 62 bin 839 dolar seviyelerine gelerek yeni ATH değerine, yani tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam eden Bitcoin, bu yükselişi ile de altcoinlerin başını ezmiş durumda. Ancak pek çok uzman yatırımcıya göre son günlerde yaşanan yükseliş nedeniyle altcoinlerde düşüş yaşanması, pek de korkulacak bir şey değil.

Bitcoin'in günlük periyottaki yükseliş grafiği şöyle

2020'nin ikinci yarısı itibarıyla yükselişine başlayan Bitcoin, 2021 yılının başından beri de çok ciddi yükselişlere ev sahipliği yaptı. Üstelik yaşanan gelişmeler, Bitcoin'deki yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Bu da 2021'in başından beri değerini 2'ye katlayan Bitcoin'in yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edebileceğinin en net göstergesi.

Kripto para birimleri, son dönemlerin en gözde yatırım araçları haline gelmiş durumdalar. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde kripto para piyasalarının toplam işlem hacimlerinin 2 trilyon doları aştığından bahsetmiştik. Bu durum da etkisini tüm gücüyle sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki dünya genelindeki para, kripto para piyasalarına akmaya devam ediyor. CoinMarketCap'te yer alan son verilere göre kripto para piyasalarındaki toplam işlem hacmi, 13 Nisan saat 12:10 itibarıyla 2,14 trilyon dolara ulaşmış durumda.