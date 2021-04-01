Soğuk cüzdan açmak, kripto paralarınızı ayrı bir yerde saklamak mı istiyorsunuz? Kullanabileceğiniz pek çok farklı yöntem bulunuyor.

Kripto paralar son dönemde gittikçe daha büyük bir kesimin ilgisini çekmeyi başarıyor. Her ne kadar tam olarak nasıl değerlendirileceği konusunda çalışmalar tamamlanmamış olsa da söz konusu olan varlık en nihayetinde para ve bir cüzdanda durması gerekiyor. Özellikle Bakanlığın kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerini istemesinin ardından herkesin aklına çevrimdışı ortamda saklanabilen cüzdanlar geldi.

Burada karşımıza sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan diye iki farklı kavram çıkıyor. Bunlardan sıcak cüzdan, internete bağlı olan ve genelde her borsanın bize hesap açar açmaz atadığı cüzdanlar. Yine eklenti şeklinde çalışan ya da bilgisayarlara kurulan cüzdanlar da sıcak cüzdan. Çevrimdışı olarak kripto para saklayacaksanız yönelmeniz gereken alan ise soğuk cüzdanlar.

Soğuk cüzdan nasıl kullanılır?

Soğuk cüzdan kullanmak için kendinize yeterince güveniyorsanız sadece hafızanızı bile kullanabilirsiniz. Hiçbirimizin Melik Duyar olmadığını göz önüne alırsak cüzdan adresimizi ve şifremizi ezberlemek oldukça riskli bir yöntem.

Bu noktada karşımıza donanımsal cüzdanlar ve eski usül kağıt cüzdan seçenekleri çıkıyor. Her iki yöntemde de kripto paralarınızı genel internet ağından bağımsız olarak saklamanız mümkün hale geliyor.

Kağıt cüzdan nasıl kullanılır?

"Bitcoinleri cebimizde taşıyamıyoruz ki, nasıl güveneyim?" diyen insanlar için, bir kripto paranın en cebinizde para gibi olduğu hallerinden biri kağıt cüzdanlar. Bitcoin.com ve Bitadress.org gibi sayfalara gitmek de gerekiyor olsa da tamamen çevrimdışı ve kağıt üzerinde Bitcoininiz olabiliyor. Gelelim bu sürecin adımlarına:

Adım #1: Bitcoin.com Paper Wallet olur, Bitaddress olur seçtiğiniz bir siteye gidin.

Adım #2: Sayfayı bilgisayarınıza HTML dosyası olarak kaydedin.

kaydedin. Adım #3: Sayfayı kapatın, cihazınızın internet bağlantısını kesin.

kesin. Adım #4: Bilgisayarınıza kaydettiğiniz dosyayı açın .

. Adım #5: Sayfadaki yönergeleri takip ederek yeni bir Bitcoin adresi oluşturun.

oluşturun. Adım #6: Anahtarlarınızı ve QR kodlarınızı aldıktan sonra sayfanın çıktısını alın.

aldıktan sonra sayfanın çıktısını alın. Adım #7: Artık yeni cüzdanınıza başka hesaplardan para yollayabilirsiniz.

Bu yöntemi kullanacaksanız birden fazla kopya alıp en azından bir tanesini kasa gibi ateşten, sudan koruyacak bir ortamda korumanız faydanıza olacaktır. Durduk yere binlerce liralık birikimini çamaşır makinesinden kağıt topağı olarak almak zorunda kalmazsınız. Hatta komple PVC kaplatsanız yeridir.

BitKey ile kripto para nasıl saklanır?

BitKey'in kendi içerisinde farklı alternatifleri bulunuyor olsa da özünde çevrimdışı olarak kullanabildiğiniz, RAM üzerinde çalıştırabildiğiniz bir mini program. Bu programı USB ya da CD üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Yapmanız gerekenler ise şu şekilde:

Adım #1: Bitkey internet sitesine gidin ve OS imajını bulun.

Adım #2: İmaj dosyasının 64-bit versiyonunu indirin.

indirin. Adım #3: Kurulumu yapmak istediğiniz USB veya CD-ROM 'u seçin.

'u seçin. Adım #4: İndirdiğiniz ISO dosyasını kurulum için seçtiğiniz araca yazın .

. Adım #5: Bilgisayarın gelişmiş yükleme seçeneklerinden BitKey'e giriş yapın.

giriş yapın. Adım #6: Yükleme başarılı olduğunda kağıt cüzdan ya da çevrimdışı cüzdan oluşturabilirsiniz. BitKey'in sunduğu farklı alternatiflerden birini de sahip olmak istediğiniz güvenlik seviyesine göre seçebilirsiniz.

WarpWallet

Beyin cüzdanı da denilen WarpWallet artık işleri bir adım daha öteye götürüyor. Bu yöntemde ezberlenen bir ifade üzerinden cüzdan oluşturuluyor. Şifre sözcüklerinizi hatırladığınız sürece bir sorun bulunmuyor. Peki unutursanız? Ona karşı da artık önlem almak sizin sorumluluğunuzda, şifreli şekilde not alabilirsiniz.

Peki WarpWallet ile soğuk cüzdan nasıl açılır? Buyrun:

Adım #1: WarpWallet internet sitesine gidin

Adım #2: URL'de yer alan SHA-256 kısmını not alın

kısmını not alın Adım #3: Sayfayı bilgisayarınıza HTML olarak kaydedin.

kaydedin. Adım #4: HTML dosyasını BitKey'e kopyalayın

Adım #5: sha256sum warp.html dosyasını açın ve ikinci adımdaki notunuzla karşılaştırın.

açın ve ikinci adımdaki notunuzla karşılaştırın. Adım #6: HTML dosyasını Chrome ya da Firefox'ta açın

açın Adım #7: 58 bit ya da üstünde entropiye sahip bir ifade oluşturun. "Longing, rusted, seventeen, daybreak, furnace, nine, benign, homecoming, one, freight car." falan gibi bir ifade seçebilirsiniz.

bir ifade oluşturun. "Longing, rusted, seventeen, daybreak, furnace, nine, benign, homecoming, one, freight car." falan gibi bir ifade seçebilirsiniz. Adım #8: Seçtiğiniz ifadeyi HTML içinde kullanın, mail adresinizi "salt" olarak belirleyin

kullanın, mail adresinizi "salt" olarak belirleyin Adım #9: Açık anahtar QR kodunu bir telefonla okuyun ve internet olan bir cihaza aktarın.

bir telefonla okuyun ve internet olan bir cihaza aktarın. Adım #10: BitKey'i kapatın.

Bu yöntemler bizim kendi şartlarımızla soğuk cüzdan oluşturabileceğimiz yöntemler. Yoksa doğrudan soğuk cüzdan olarak çalışmak üzere tasarlanmış olan TREZOR gibi farklı ürünler de var. Sizin için önemli olan güvenlik ise soğuk cüzdanlara bir göz atmanız faydanıza olacaktır.