Cointelegraph'ın servis ettiği "Bitcoin ETF'si onaylandı" haberi, piyasalarda çok ciddi bir yükseliş yaşanmasına yol açtı. Ancak haberin gerçek olmadığının anlaşılması, rüzgarı yeniden tersine döndürdü...

Kripto para piyasaları, uzun bir zamandır akümülasyon sürecinde. Yani hem Bitcoin (BTC) hem de diğer kripto varlıklar, genel anlamda oldukları yerde sayıyorlar. Yeni yatırımcının girmekte tereddüt ettiği kripto varlık piyasaları, önemli haber akışları sağlanmadığı için de yükseliş trendine giremiyor.

Ancak piyasaların uzun zamandır bekledikleri bir haber var. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çeşitli firmaların ETF başvurularını görüşüyor. Bilmeyenler için hemen açıklayalım; ETF onayları geldiği zaman, 1 trilyon doları aşan fonlar piyasa girmiş oluyor. BTC ve diğer kripto varlıklar, bu devasa paralardan üzerlerine düşeni alıyorlar ve yükseliş trendi başlıyor. İşte geçtiğimiz dakikalarda, bununla ilgili büyük bir skandal yaşandı.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisinin Bitcoin ETF'sinin onaylandığı iddia edildi!

Kripto varlık camiasının bilindik haber kaynaklarından Cointelegraph, sosyal medya hesaplarında önemli bir açıklama yaptı. Haber kaynağı, dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock isimli şirketin "iShares" olarak adlandırdığı yatırım fonu koleksiyonu için ETF onayı aldığını söyledi. BTC, bu haberin yayılması üzerine çok ciddi bir şekilde yükselmeye başladı. Haberden önce 27 bin dolar bandında fiyatlanan BTC, haberle birlikte 30 bin doların üstüne çıktı.

BTC fiyat grafiği:

ETF onayı haberinin servis edilmesine paralel olarak başlayan yükseliş, piyasaların bir anlık heyecanlanmasına neden oldu. Elbette bu yükseliş, başta BTC olmak üzere pek çok kripto varlıkta "short" işlem açan kullanıcıların likidite olmasına yol açtı. Yani vadeli işlem açan kullanıcılar, paralarını kaybettiler. Edinilen bilgilere göre likidite olan işlemlerin toplam tutarı, 100 milyon doların üzerinde...

Cointelegraph tarafından yapılan paylaşım:

SON DAKİKA: SEC, ISHARES BITCOIN SPOT ETF'SİNİ ONAYLADI.

Haberin yalan olduğu anlaşılınca her şey tersine döndü!

Cointelegraph'ın açıklamasından dakikalar sonra BlackRock'tan bir açıklama geldi. Dev şirket, söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yani SEC, iShares Bitcoin ETF'sine onay vermemişti. İşte bu açıklama üzerine işler tam tersine döndü. 27 bin 900 dolar seviyesine kadar gerileyen BTC, piyasaların yeniden düşüş trendine girmesine yol açtı.

X'te 2 milyon civarı takipçiye sahip olan Cointelegraph'ın bu yalan haberi neden servis ettiğini kimse bilmiyor. Üstelik kurumun sosyal medya hesaplarına baktığımızda paylaşımların devam ettiğini görüyoruz. Bu ilginç olay, kripto piyasaları için regülasyon çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor...