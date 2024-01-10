Bitcoin son günlerde epey hareketli. Aylar sonra tekrar adından sıkça söz ettiriyor. Bunda ETF onay sürecinin de etkisi bir hayli fazla. Peki bu süreç gerçekten yatırımcıları heyecanlandırmalı mı?

Merhaba, ben Gökhan Timurhan. Gazetecilik kariyerimin ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde savunma sanayii alanında yaklaşık 6 yıl boyunca medya ve basın süreçlerini yönettim. Daha sonra Binance Türkiye'de PR müdürü olarak görev aldım ve ardından ABD merkezli fintech şirketi ZBD'de İletişim Başkan Yardımcısı olarak çalıştım. Bu yıl içerisinde ise PRESULT PR ve İletişim ajansını kurarak kurucu ortağı oldum. Hâlâ bu ajansın kurucu ortağı olarak görev yapmaktayım; şirketlere teknoloji, savunma sanayii, kripto, web3 ve blokzincir konularında iletişim danışmanlığı sağlıyorum. Bugün Webtekno için Bitcoin'in ETF onay süreci hakkındaki düşüncelerimi kaleme aldım. Keyifli okumalar.

16 Ekim 2023 tarihinde SEC’in X postunda “İnternette okuduklarınıza dikkat edin. SEC konusunda bilgi verebilecek en önemli kaynak SEC'tir.” açıklamasından sonra herkes SEC’in ETF onay süreçlerini duyurmasını beklerken, SEC Başkanı Gary Gensler’in X hesabında SEC’in hack'lendiği ve ETF ile ilgili herhangi bir sürecin olmadığını duyurması, kripto topluluğunda soğuk duş etkisi yarattı.

Öncelikle Bitcoin ETF'inin ne olduğunu kısaca özetleyelim:

Bitcoin (BTC), işlem hacmi bakımından en önde gelen kripto para birimidir ve ona entegre olan Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler), geleneksel borsalarda işlem görebilir. Bu ETF'ler, kripto para borsalarının aksine, alım satım ve ticaret işlemleri için kullanılabilir.

Bu duyuru öncesi ve sonrasında kripto topluluğunun özellikle X üzerinde olur olmaz hareketliliği ve heyecanını gözlemleme fırsatım oldu.

Elbette son haftalarda, kripto topluluğu ve ekosistemi, Bitcoin Exchange-Traded Fund'in (ETF) potansiyel onayı ve bu heyecanı duymasını anlamak güç değil ancak kripto toplulukları ve teknolojileri ile çalışmalarını sürdüren bir kişi olarak bunun çok da önemli olmadığı kanaatindeyim.

ETF süreçlerinin bu hafta onay verileceği konuşuluyor. ETF onayı kuşkusuz dikkate değer bir kilometre taşı ancak kripto topluluğun bu olaya aşırı önem atfetmemesi gerektiğine inanıyorum.

Aksine aslında esas zor olan benimsenmeyi merkeze almakta fayda görüyorum.

Yani aslında Bitcoin ve diğer kripto varlıkların meşruiyeti hâlihazırda dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, yatırımcı tarafından geniş destek gördü. Bunun her şeyden daha çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle de sadece bir regülatörün veya tek bir finansal kurumun onayının çok önemli bir olay olarak görülmesini doğru bulmuyor, değerlendirmiyorum. Blokzincir teknolojisinin merkezî olmayan yapısı, onu dünya çapında tanınan bir teknoloji içerisine dönüştürmede önemli bir rol oynadı.

Kripto paralara olan güven ve inanç, dijital varlıkların dönüştürücü potansiyelini tanıyan birçok topluluk tarafından geliştirildi. Ülkemiz de bu adaptasyonun başında gelen ülkeler arasında yer alıyor.

Özetle, kripto topluluğunun mevcut ETF onayı heyecanlarını biraz bastırmalarını, dikkatlerini başka yöne çekmeleri ve kripto paraların geniş ve çeşitli kullanıcı tabanı tarafından zaten tesis edilmiş olan daha geniş meşruiyet çerçevesini görmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.

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