Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto paralarla ilgili düzenleme hakkında açıklamalar yaptı. Yapılan açıklama, yatırımcılar açısından "umut verici".

Ülkemizde çok uzun zamandır konuşulan meselelerden bir tanesi, kripto para piyasalarıyla ilgili düzenleme. Hükûmet, bundan uzun bir süre önce konuyla ilgili adımlar attı ancak yıllardır, somut bir adım atılamadı. Ancak bu durum 2024 yılında değişecek gibi görünüyor. En azından Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklama, düzenlemenin artık çok yakında olduğunu gösteriyor.

Anadolu Ajansı ile röportaj yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasal düzenlemede son aşamaya gelindiğini açıkladı. Bu düzenleme ile hem sektörü güvenli bir hâle getireceklerini hem de riskleri bertaraf edeceklerini aktaran Şimşek, düzenlemenin detayları ile ilgili de konuştu.

Uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak

Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre kripto para düzenlemesi, uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir yapıya sahip olacak. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kapsamında gri listeden çıkmak için bunun önemli olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, "Gelinen aşamada yurt dışı uygulamalara baktığımızda kripto varlıklarla ilgili olarak ülkelerin kendi finansal ve hukuk sistemlerine uygun yaklaşımları benimseyerek ilerlediklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kripto para borsaları, yerel borsalar gibi düzenlemeler kapsamına alınacak

Mehmet Şimşek, Türkiye'de hizmet vermekte olan kripto para borsalarını nelerin beklediğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verilecek, finansal kuruluşlara benzer olarak asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilecek. Bunlar kurucu ve yöneticilere ilişkin şartlar, organizasyonel yükümlülükler, sermaye şartı, bilgi işlem altyapısı yükümlülükleri şeklinde olacak. Faaliyet şartlarının detayları ikincil düzenlemeyle belirlenecek. Tabi bu düzenlemeleri yaparken bazı tanımları da yapmak gerekiyor. Uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımlarına yer verildi. Taslağımızda kripto varlıklar geniş anlamda tanımlandı. Buna göre, kripto varlık, 'Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar' olarak tanımlandı. Belirli sınırlar dahilinde yapılacak tanımların ileride ortaya çıkabilecek farklı kripto varlıkları kapsamayabileceği değerlendirilerek, tanımın en kapsayıcı şekilde oluşturulması amaçlandı.

Kripto para listelemelerine karışılmayacak. Vergi düzenlemesi ikinci planda!

Kripto para piyasalarında binlerce altcoin bulunuyor ve bunların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu altcoin'ler, zaman zaman borsa listelemelerine dahil ediliyorlar. Mehmet Şimşek, bu sürece çok karışılmayacağını söyledi. Ayrıca vergilendirme, şu an için geri planda. Şimşek, vergilendirme için ayrı bir çalışma üzerinde durulduğunu aktardı.

"Yaklaşımımız kısıtlayıcı değil, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve olası riskleri kontrol altına almak üzerine kurulu. Aynı zamanda da blokzincir teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önünü de açmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuşan Bakan Şimşek, düzenlemenin ne zaman TBMM gündemine geleceğine ilişkin bir şey söylemedi.