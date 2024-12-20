Popüler MMORPG oyunu Black Desert, Steam'de bir kez daha tamamen ücretsiz oldu. İşte sınırlı süreli kampanya ile ilgili detaylar...

MMORPG türünün en çok sevilen yapımlarından biri olan Black Desert, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir oldu. Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'de başlatılan kampanya, oyuna olan ilgiyi biraz daha artıracak gibi görünüyor.

2015 yılında piyasaya sürülen, 2018 yılında da Steam'e eklenen Black Desert, o günlerden belki oldukça sevilen bir yapım. Fantastik bir dünyada geçen ve hızlı temposu ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran oyun, geçmişte de birkaç kez ücretsiz hâle getirilmişti. Eğer bu kampanyayı daha önce değerlendirmediyseniz bu kez değerlendirin.

Black Desert fragmanı:

Blakc Desert sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: 4. nesil Intel Core i3

4. nesil Intel Core i3 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 480

NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 480 Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: 8. nesil Intel Core i5, AMD Ryzen 5 2000

8. nesil Intel Core i5, AMD Ryzen 5 2000 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Eğer siz de bu ikonikleşmiş MMORPG oyununa ücretsiz olarak erişmek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.