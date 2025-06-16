2K'in sevilen serilerinden Borderlands'in bu yıl piyasaya sürülecek yeni oyunu Borderlands 4 nihayet ön siparişe açıldı. Fiyatı her ne kadar gerek ülkemizdeki gerek globaldeki oyuncuları üzmüş olsa da oyun artık ön sipariş verilebiliyor.
Şimdiye dek yayımlanan fragmanlarında beklentileri daha da yükselten ve serinin hayranları tarafından merakla beklenen Borderlands 4 için şu ana dek ortaya çıkan ve açıklanan tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
Borderlands 4 fragmanı
Borderlands 4 konusu
Acımasız bir tiranın yönettiği yepyeni bir gezegende geçen Borderlands 4; yüksek tempolu aksiyon, baş belası Kasa Avcıları ve milyarlarca vahşi ve ölümcül silahla birlikte geliyor.
Servet ve ihtişam peşinde koşan dört yeni Kasa Avcısından biri olarak Kairos ile çarpış. Güçlü Aksiyon Becerilerini kullan, yetenek ağaçlarıyla yapını geliştir ve dinamik hareket yeteneklerinle düşmanlarına hükmet.
Borderlands 4 ne zaman çıkacak?
Borderlands 4, 12 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun herhangi bir paketi oyuna erken erişim olanağı sunmuyor.
Borderlands 4 hangi platformlara çıkacak?
Borderlands 4 yeni nesil konsollar için piyasaya sürülecek. Oyun 12 Eylül tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Nintendo Switch 2 için çıkacak.
Borderlands 4 fiyatı
|Platform
|Fiyat
|Steam (PC)
|69.99$
|Epic Games (PC)
|2.900 TL
|PlayStation Store (PS5)
|2.900 TL
|Xbox Store (Xbox Series S/X)
|2.900 TL
|Nintendo Switch 2
|69.99$
Borderlands 4 hangi sürüm alınmalı?
Borderlands 4, klasik standart sürümün yanı sıra Deluxe Edition ve Super Deluxe Edition isimli paketlerle satışa sunulmuş durumda.
|Sürüm
|İçerik
|Borderlands 4 Deluxe Edition
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|Borderlands 4 Super Deluxe Edition
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Borderlands 4 ön sipariş bonusu
Borderlands 4'ü ön siparişle alanlar, bir Kasa Avcısı Görünümü, Silah Görünümü ve ECHO-4 Drone Görünümü içeren Gilded Glory Paketi'ne sahip olacaklar.
Ön sipariş bonusu lansmana kadar geçerli olacak. Sonrasında Gilded Glory Paketi ayrı olarak satın alınabilecek.
Borderlands 4 sistem gereksinimleri
Minimum
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
- RAM: 16 GB
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
Önerilen
- İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
- RAM: 32 GB
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
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