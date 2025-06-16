2K'in sevilen Borderlands serisinin merakla beklenen yeni oyunu Borderlands 4 için şu ana dek ortaya çıkan tüm detayları sizler için listeledik.

2K'in sevilen serilerinden Borderlands'in bu yıl piyasaya sürülecek yeni oyunu Borderlands 4 nihayet ön siparişe açıldı. Fiyatı her ne kadar gerek ülkemizdeki gerek globaldeki oyuncuları üzmüş olsa da oyun artık ön sipariş verilebiliyor.

Şimdiye dek yayımlanan fragmanlarında beklentileri daha da yükselten ve serinin hayranları tarafından merakla beklenen Borderlands 4 için şu ana dek ortaya çıkan ve açıklanan tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Borderlands 4 fragmanı

Borderlands 4 konusu

Acımasız bir tiranın yönettiği yepyeni bir gezegende geçen Borderlands 4; yüksek tempolu aksiyon, baş belası Kasa Avcıları ve milyarlarca vahşi ve ölümcül silahla birlikte geliyor.

Servet ve ihtişam peşinde koşan dört yeni Kasa Avcısından biri olarak Kairos ile çarpış. Güçlü Aksiyon Becerilerini kullan, yetenek ağaçlarıyla yapını geliştir ve dinamik hareket yeteneklerinle düşmanlarına hükmet.

Borderlands 4 ne zaman çıkacak?

Borderlands 4, 12 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun herhangi bir paketi oyuna erken erişim olanağı sunmuyor.

Borderlands 4 hangi platformlara çıkacak?

Borderlands 4 yeni nesil konsollar için piyasaya sürülecek. Oyun 12 Eylül tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Nintendo Switch 2 için çıkacak.

Borderlands 4 fiyatı

Platform Fiyat Steam (PC) 69.99$ Epic Games (PC) 2.900 TL PlayStation Store (PS5) 2.900 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.900 TL Nintendo Switch 2 69.99$

Borderlands 4 hangi sürüm alınmalı?

Borderlands 4, klasik standart sürümün yanı sıra Deluxe Edition ve Super Deluxe Edition isimli paketlerle satışa sunulmuş durumda.

Sürüm İçerik Borderlands 4 Deluxe Edition 1 Kasa Avcısı Görünümü

1 Silah Görünümü

1 ECHO-4 Drone Görünümü

Firehawk's Fury Silah Görünümü

Bounty Pack Bundle

4 Eşsiz Bölge

4 Kasa Kartı

Yeni Ekipman ve Silahlar

Yeni Kasa Avcısı Kozmetikleri

4 Yeni Araç Borderlands 4 Super Deluxe Edition Deluxe Edition'daki Her Şey

Ornate Order Paketi

Kasa Avcısı Paketi

Borderlands 4 ön sipariş bonusu

Borderlands 4'ü ön siparişle alanlar, bir Kasa Avcısı Görünümü, Silah Görünümü ve ECHO-4 Drone Görünümü içeren Gilded Glory Paketi'ne sahip olacaklar.

Ön sipariş bonusu lansmana kadar geçerli olacak. Sonrasında Gilded Glory Paketi ayrı olarak satın alınabilecek.

Borderlands 4 sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci : Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 100 GB kullanılabilir alan

: 100 GB kullanılabilir alan İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Önerilen

İşlemci : Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT RAM : 32 GB

: 32 GB Depolama : 100 GB kullanılabilir alan

: 100 GB kullanılabilir alan İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11