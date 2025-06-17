Epic Games, daha önce ücretsiz olarak verdiği bir oyunun hukuki sebeplerden ötürü yakın gelecekte kütüphanelerden kaldırılacağını açıkladı.

Epic Games daha önce yapmadığı bir şey yaparak, kullanıma sunulduğu tarihten bu yana ilk kez ücretsiz verdiği bir oyunu oyuncuların kütüphanesinden kaldıracağını açıkladı. Tabii kararın sorumlusu Epic Games değil.

Epic Games özellikle ülkemizdeki oyun fiyatları göz önünde bulundurulduğunda gerek hâlâ TL fiyatlar üzerinden satış yapıyor olması gerekse de her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor olmasıyla oyuncuların en sevdiği oyun platformlarından biri.

Dark and Darker, Epic Games kütüphanelerinden kaldırılıyor

Şirket, daha önce ücretsiz olarak verdiği Dark and Darker'ın oyuncuların kütüphanesinden kaldırılacağını, oyunu kütüphanesine ekleyen oyunculara gönderdiği bir e-posta ile açıkladı. Epic Games'in gönderdiği e-posta ise şu şekilde:

"Kore'de Nexon ve oyunun yayıncısı IRONMACE arasındaki mahkeme kararını dikkate alarak Dark and Darker'ı 5 Mart'ta Epic Games Store'da satıştan kaldırdık. 1 Kasım 2025 tarihinde ise oyunu kütüphanelerinizden kaldıracağız ve bu tarihten itibaren Epic Games Store üzerinden oynanamayacak.

Şu andan itibaren geçerli olmak üzere oyuncular artık Epic Games Store üzerinden Redstone Shards veya Legendary Status yükseltmelerini satın alamayacak. Oyuncular, 1 Kasım 2025 tarihine kadar daha önce satın aldıkları Redstone Shards ögelerini kullanmaya devam edebilirler.

Legendary Status yükseltmesini satın alan tüm oyunculara para iadesi yapacağız. Para iadeleri, oyuncunun orijinal ödeme yöntemine yapılacaktır ve bunun mümkün olmadığı durumlarda, oyuncular Epic Games hesap bakiyelerine iade alacaklardır. Redstone Shards ögesi için para iadesi yapamıyoruz."

Eğer oyunu oynamaya başka platformda devam etmek istiyorsanız hâlâ Steam'de tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Dark and Darker'ın yedinci sezonunun bu yaz başlaması planlanıyor.