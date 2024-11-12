Bluesky, son bir haftada 700.000 yeni kullanıcı kazandı. X platformundaki tartışmalı kararlar sonrası büyük bir gelişme yaşadı.

Bluesky, geçtiğimiz hafta 700.000 yeni kullanıcı kazandı. Bu artışın büyük kısmının ABD'den geldiği belirtildi. Platformun X'e alternatif arayan sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgi gördüğü vurgulandı.

Bluesky, geçtiğimiz hafta 700.000'den fazla yeni kullanıcı kazandı ve böylece toplam kullanıcı sayısını 14,5 milyonun üzerine çıkardı.

X’in tartışmalı kararları Bluesky’nin kullanıcı sayısını artırdı

Bluesky COO'su Rose Wang, platformdaki yeni kullanıcıların büyük kısmının ABD'den olduğunu belirtti. Şu anda, uygulama ABD App Store’undaki en popüler ikinci ücretsiz sosyal medya uygulaması konumunda. Yalnızca Meta'nın Threads uygulaması daha fazla kullanıcıya sahip.

Bluesky, son haftalarda dikkat çeken bir büyüme yaşadı. Özellikle X platformunun son günlerdeki tartışmalı kararları ve uygulamaları, bazı kullanıcıların Bluesky’e yönelmesine neden olmuş gibi görünüyor. Kullanıcılar, X’in engelleyen kişilerin gönderilerini görmeye devam etmelerine olanak tanıyan kararına tepki gösterdi ve bu da Bluesky'nin bir günde binlerce yeni kullanıcı kazanmasını sağladı.

Bunun yanı sıra, Bluesky son günlerde platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirdi. Sabitlenmiş gönderiler, video gönderme desteği ve DM (doğrudan mesaj) gönderme gibi yenilikler, platformun X ile benzer özellikler sunduğunu gösteriyor. ABD başkanlık seçimleri ve platformdaki değişen dinamikler, Bluesky’nin kullanıcı sayısındaki artışın nedenlerini açıklıyor.