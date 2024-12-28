Bluesky, kullanıcıların popüler konuları takip edebileceği yeni 'Trend Topics' özelliğini beta sürümünde kullanıma sundu.

Bluesky, popüler konuları takip edebilmenizi sağlayacak yeni bir özellik olan Trend Topics (Trend Konular) beta sürümünde kullanıcılarına sundu.

Yeni özellik kullanıcıların platformda hangi konuların ön planda olduğunu görmesini sağlıyor olacak.

Trend Topics özelliği ile en çok konuşulan konular takip edilebilecek

Bluesky, yeni "Trend Topics" özelliğini duyurdu. Trend Topics adı verilen bu özellik sayesinde, kullanıcılar en çok konuşulan ve en fazla etkileşim alan konuları takip edebilecek.

Bluesky uygulamasında ve web sitesinde aktif olan bu özellik kullanıcıların gündemdeki popüler içerikleri görmesini mümkün kılıyor. Bir konuya tıkladığında kullanıcılar o konuda yapılan en son paylaşımları ve en popüler gönderileri görüntüleyebilecek. Bluesky’ın Trend Topics özelliği tüm kullanıcılar için sunuluyor. Şu an için yalnızca İngilizce dilinde hizmet veriyor, ancak platform gelecekte daha fazla dil desteği sunmayı planlıyor.