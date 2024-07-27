Bugün kablosuz iletişim teknolojisi Bluetooth’a adını verenin bir Viking kralı olduğunu biliyor muydunuz?

Bluetooth’la adaş olan Harald Bluetooth, 10. yüzyılda tahtına çıkarak adını yüzyıllar sonra bile tüm dünyaya duyuracak varlığını kabul ettirmişti.

Peki 10. Yüzyılda hüküm sürmüş bir kral, nasıl oluyor da 20. Yüzyılın teknoloji dünyasına yön verebiliyor? Nereden geliyor bu Bluetooth ismi?

Harald Bluetooth Gormsson olarak bilinen Viking kralı, 958-986 yıllarında Danimarka’da hüküm sürmüştü.

Danimarka’nın ilk Hristiyan kralı olarak bilinen Harald hakkında doğru bilgiye erişmek o kadar da kolay değil. Kendisi hakkında bilinen kesin bir şey varsa o da Paganlıktan Hristiyanlığa geçişiyle ülkesinde önemli bir dönüşüm başlattığıdır.

Bu geçiş, sadece dini bir değişim değil; aynı zamanda Danimarka'nın ulusal kimliğinde ve siyasi yapısında da derin etkiler yarattı. Harald, Hristiyanlığı benimseyerek Danimarka Kilisesi'nin bağımsızlığını korudu ve halkının refahını gözetti.

Peki Kral neden Bluetooth olarak biliniyordu?

Harald'ın ilginç ismi olan "Bluetooth" lakabının kökeni aslında biraz tartışmalı. Fakat kabul görmüş bir gerçek, çürümüş bir dişinin maviye çalan renginden dolayı “mavi diş” anlamına gelen bu ismi aldığıdır. Adı, Danca’da da "Blåtand" olarak geçiyor. Bu da "mavi diş" anlamına gelmektedir.

Dişinin neden mavi olduğuyla alakalı da anlamlandırılamayan pek çok nokta var. Dönemi hesaba katarak aslında çürümüş bir dişin maviye çalabileceğini söylemek imkânsız değil. Ancak Kral hakkında bir diğer söylenti de yaban mersinine çok düşkün olduğuydu.

Peki 20. Yüzyılda neden adı kablosuz teknolojiye verildi?

1997’de Intel, Ericsson, Nokia, Toshiba gibi büyük iletişim şirketleri kablosuz teknolojiyi geliştirdiler. Projeye ise İskandinav kuruluşlu Nokia ve Ericsson öncülük etti. Bulunan bu teknolojiye isim arayışındalarken Viking tarihi ile ilgili dikkatlerini çeken bir konu hakkında tartıştılar.

Birleştirici bir kral olarak bilinen Harald Bluetooth, tam da aradıkları özellikte biriydi. Cihazları birbirlerine bağlamak için oluşturulan bu teknolojiye Bluetooth’tan başka bir isim düşünülemezdi. Kabul gören fikir 1998’de piyasaya sürüldü, Ericsson, ilk Bluetooth telefonu üretti.

Gelelim logosuna...

Logo için de yine tarihe başvurulmuştu. Almanlar ve İskandinavların kullandığı, Orta Çağ’a ait runik alfabesinden esinlenerek hazırlanan Bluetooth logosu, Harald Blatand isimlerinin baş harflerini içeriyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: