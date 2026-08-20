BMW, 27 Binden Fazla Aracı Geri Çağırdı: İşte Sebebi!

BMW, şaft arızası ve kayma riski nedeniyle 27 binden fazla aracını geri çağırmış durumda.

BMW, ABD’de 27 binden fazla lüks sedan modelini kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

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Şaft bağlantısındaki aşınma problemi nedeniyle arka tekerleklere güç iletiminin kesilebileceğini açıklayan şirket, el freni çekilmeden park edilen araçların kayma riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda sürücüleri uyardı.

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Etkilenen modeller neler?

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi kayıtlarına "26V525000" koduyla geçen geri çağırma, markanın 5 Serisi, 7 Serisi ve 8 Serisi modellerindeki belirli üretim yıllarını kapsıyor. Açıklanan listede yer alan araçlar şu şekilde:

2021 - 2023: BMW 540i, 540i xDrive ve M550i xDrive

2022 - 2026: BMW 840i ve 840i xDrive (Coupe ve Gran Coupe)

2024 - 2026: BMW 750e xDrive (Plug-in Hybrid)

Söz konusu modellerde, tahrik şaftının arka diferansiyele cıvatalandığı bağlantı noktasının beklenenden daha hızlı aşındığı tespit edildi. Bu aşınma sonucunda motor çalışır durumda ve araç viteste olsa dahi arka tekerleklere güç iletimi aniden kesilebiliyor. Daha da önemlisi, araç park konumundayken bağlantının kopması ve el freninin çekilmemiş olması durumunda, şanzıman kilit mekanizması işlevini yitirerek aracın eğimli zeminde kaymasına yol açabiliyor. BMW yetkilileri, şu ana kadar bu arızadan kaynaklı herhangi bir kaza veya yaralanma bildirimi alınmadığını belirtti.

Arıza kendini nasıl belli ediyor ve çözüm ne?

Uzmanlar ve geri çağırma raporları, arızanın tamamen gerçekleşmeden önce bazı sinyaller verdiğine dikkat çekiyor. Sürücüler, araç yük altındayken titreme, arka kısımdan gelen tıkırtı sesleri veya zaman zaman güç kaybı hissedebilirler.

Nitekim Türkiye’deki kullanıcıların da forumlarda ve şikâyet platformlarında benzer modeller için zaman zaman dile getirdiği "arka kısımdan gelen tıkırtı", "ani ivmelenmelerde alt takımdan gelen vuruntu" ve "çekişte kesinti" gibi semptomların, tam olarak bültende bahsi geçen şaft bağlantı aşınmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

BMW yetkili servisleri, geri çağırma kapsamındaki araçların şaft-diferansiyel bağlantılarını ücretsiz olarak inceleyecek. Duruma göre bağlantı noktası özel bir yapıştırıcı ile güçlendirilecek ya da şaft ve arka diferansiyel tertibatı tamamen yenisiyle değiştirilecek.

Araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının Ekim ayı başına kadar ulaştırılması planlanırken, BMW yetkilileri onarım yapılana kadar tüm sürücülerin (Türkiye'deki araç sahipleri dâhil) şasi numaraları üzerinden sorgulama yapmalarını ve araçlarını park ederken mutlaka el frenini kullanmalarını önemle belirtiyor.