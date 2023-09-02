Bugün gerçekleştirdiği BMW Vision Neue Klasse etkinliğinde şirket, yeni nesil elektrikli araçlarının neye benzeyeceğini görebilmemiz adına konsept bir model gösterdi.

100 yılı aşkın koca bir tarihe sahip olan BMW, hem konfor hem de performans için birbirinden üstün araçlar üretti. Kataloğu geniş olan şirket -i serisini saymazsak- bu zamana kadar hep performanslı motorlara sahip araçları önümüze koymuştu. Fakat tamamen elektrikli araçlara ne zaman odaklanacağı merak ediliyordu.

Bugün gerçekleştirdiği online Vision Neue Klasse etkinliğinde BMW, otomobil kataloğu için bir dönüm noktasında olduğunu belirtti ve Neue Klasse konsepti çatısı altında, tamamen elektrikli yeni nesil otomobillerinin nasıl görüneceğini gösterdi. Bazıları tasarımları beğenirken elbette eski modellere sarılanlar da oldu.

Neue Klasse konsepti, tüm yeni nesil araçları içinde barındıracak.

3 serisinin segmentinde olacak olan yeni nesil sedana baktığımızda böbrek ızgaraların genişlediğini görüyoruz. Kaputta ise BMW’nin köpekbalığı burnu diye isimlendirdiği bir tasarım var. Ayrıca ön tarafa baktığımızda araca sportiflik katan bir difüzör görmek de mümkün. Bunun haricinde 21 inçlik jantlar göze çarpıyor. Son olarak aracın BMW olduğunu gösteren tasarım çizgilerini de dışta görmek mümkün.

İç taraf da aynı şekilde sade tasarlanmış. Her şeyin dijitalleştirildiği aracın içinde mekanik düğmeler bulunmuyor. Ön cam boyunca uzanan ekran, iDrive arayüzünün yeni nesli “Panoramic Vision’a” ev sahipliği yapıyor. Bu ekrandaki aksiyonlarımızı direksiyon üstündeki dokunmatik alanlardan gerçekleştiriyoruz.

Yeni nesil araçlarda BMW, yüzde 20 daha verimli bataryalar kullanarak kendi sınıfındaki araçlara göre yüzde 30’a varan menzil avantajına ulaşacak. Aracın menzili hakkında bir şey belirtilmemiş olsa da 1.000 km gibi bir menzile sahip olması bekleniyor. Neue Klasse, BMW’nin yeni nesil elektrikli araç platformu olacağından ismini ilerleyen zamanda sık duyacağız. Aracın 2025 yılında 2026 model olarak çıkacağı belirtiliyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler?