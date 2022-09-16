BMW'nin Yeni Otomobillerinin Menzili 1.000 km'yi Geçmeyecek

BMW, araçların menzil ve şarj kısımlarını geliştirecek Gen6 isimli yeni bataryaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket, 2025'te çıkacak elektrikli otomobillerde göreceğimiz bu silindir şeklindeki bataryalar ile gelecek otomobillerin menzilinin mümkün olmasına rağmen 1.000 km'yi geçmeyeceğini aktardı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BMW, tıpkı diğer şirketler gibi elektrikli araçlara yönelik yatırımlar yapıyor. Her yıl sürdürülebilir bir gelecek için önemli rol oynayabilecek araçlarını bizlerle buluşturan şirket, yakın zamanda ‘Neue Klasse’ ismi verilen yeni sınıf araçlarının bataryaları için tasarım değişikliğine gideceğini duyurmuştu. Bu, BMW’nin mevcut prizmatik hücreler yerine silindir şeklinde hücreler kullanacağını göstermişti.

Şirkete göre 2025 yılında çıkacak araçlara yansıyacak olan değişiklik, otomobillerde bazı avantajlar sağlayacak. ‘Gen6’ ismi verilen bu pillerle donatılan elektrikli otomobillerde, %30’luk oranda menzil artışının, şarj etme hızını gelişmelerin, üretim maliyetlerinde düşüşün yaşanacağı belirtiliyor. Ayrıca, üretim sürecindeki karbon emisyonlarında da %60’lık bir düşüş sağlanması amaçlanıyor.

BMW, 1000 km menzilin üstünde araç üretmeyecek

BMW sürdürülebilirlik konusunda öne çıkan Efficient Dynamics programının başındaki Thomas Albrecht de bataryalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albrecht, yeni elektrikli araçların %30’luk menzil artışı ile geleceğine dikkat çekerken, mümkün olsa bile menzilin 1.000 kilometreyi geçmeyeceğini ifade etti. Yani, yeni BMW araçları 1.000 km’den fazla menzile sahip olmayacak.

Peki, araçlar neden 1.000 kilometreden fazla menzile sahip olmayacak?

BMW, konuyla ilgili yaptığı açıklamada basitçe bu kadar uzun menzilli araçlara gerek olmadığını söylüyor: “Gen6 bataryalar şu anki Gen5 bataryalarından %30 daha fazla menzin sağlayacak. Ancak, 1000 km menzilin üstüne bunu yapabilmemize rağmen çıkmayacağız. Bu kadar uzun menzillerin gerekli olduğunu düşünmüyoruz.” Bunun, çoğunluğu dizel motorlu olmak üzere içten yanmalı otomobillerin yakıt ikmalinden önce 1.000 km gidebildiği düşünüldüğünde mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketin günümüzde kullanılan bataryalardan %20 daha hafif olacak yeni pilleri, Çinli CATL ve Eve Energy ortaklığında üretilecek. Ayrıca Gen6 bataryalarla yeni BMW otomobillerin 270 kW şarjı desteklemesi ve bu konuda önemli ilerlemelerin kaydedilmesi bekleniyor. Son olarak bataryaların 10 yıllık kullanımın ardından bile performansının %80’inini koruyabileceği ve uzun vadeli olacağı belirtiliyor.

Gen6 bataryalar, 2025 yılından itibaren BMW Group’a dahil Rolls Royce, Mini gibi tüm markalar tarafından kullanılabilecek. BMW’nin Neue Klasse’ye dahil ilk aracı ise tamamen elektrikli bir 3 serisi olacak.