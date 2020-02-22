Starliner Uzay Aracında Rus Yapımı Bileşenler Kullanılıyor

Boeing, NASA'nın Ticari Mürettebat Geliştirme Programı kapsamında üretilen Starliner uzay aracı için Rus yapımı bileşenler aldığını doğruladı. Satın alma işlemlerinin NASA’nın Ticari Mürettebat Programı ile tamamen uyumlu olduğunu söylüyor.

ABD’li havacılık devi Boeing’in uzay bölümü, şirketin yeni Starliner insanlı kapsülü için Rus yapımı güç dönüştürücüleri satın aldığını doğruladı. Bu noktada Rusya’nın Voronezh şehrinde bulunan özel şirket, Boeing’in uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) demirlediğinde güç kazanmasını sağlayacak birimler üretiyor.

Yaptığı açıklamalarda Rusya’da Starliner’a özel olarak üretilen bu güç dönüştürücü ünitesinin yerleşik durumdayken gücü uzay istasyonundan Starliner’a aktarmaya izin verdiğini belirten Boeing, satın alma işlemlerinin NASA’nın Ticari Mürettebat Programı ile tamamen uyumlu olduğunun da altını çizdi.

Boeing’in Starliner’ı 210 güne kadar yörüngede sabit kalabiliyor:

2010 yılından bu yana geliştirilmekte olan Boeing Starliner, 7 astronot kapasitesiyle birlikte 60 saate kadar serbest uçuş çalışma kapasitesine ve 210 güne kadar yörüngede sabit kalma yeteneğine sahip olmasıyla biliniyor. Toplamda 4,2 milyar dolarlık bir proje kapsamında geliştirilen yeni nesil mürettebat kapsülü, NPO Energomash tarafından geliştirilmiş olan Rus yapımı RD-180 motorları kullanan Atlas V roketleri tarafından fırlatılacak şekilde tasarlanmış durumda.

ABD’li havacılık devi, ülkenin bir diğer uzay şirketi olan SpaceX ile mürettebatlı kapsüller geliştirmek konusunda yarışıyor. Bu noktada SpaceX, 2020 yılının ikinci çeyreğinde Crew Dragon’un ilk insanlı uçuşunu yapmayı planlıyor ve bu uçuşlar için NASA’yla yaptığı 2,6 milyar dolarlık bir sözleşmeyi elinde bulunduruyor.

Öte yandan Starliner, geçtiğimiz aralık ayında ISS’ye yapılan ilk test uçuşunu başlatmıştı ancak yazılımsal bir hata yüzünden istasyona yerleştirme işlemi iptal edilmişti. Mürettebatsız bir şekilde test edilen Starliner, 22 Aralık Pazar günü New Mexico’daki White Sands Uzay Limanı’na güvenli bir iniş yapmıştı.