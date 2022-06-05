Yuga Labs'e ait olan Bored Ape Yacht Club (BAYC) gibi NFT projelerinin Discord hesapları saldırıya uğradı. Saldırıda yüz binlerce dolar değerinde ETH çalındı.

Çevrimiçi ortamlarda bulunan benzersiz varlıkların blok zincirine işlenmesiyle ortaya çıkan NFT’lerin internetin bir sonraki versiyonunda önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Ancak bu varlıklar konusunda bazı olumsuz durumların yaşandığını ve şüphelerin sürdüğünü belirtmeden geçmemek gerek.

NFT’lere milyonlarca dolar ödemenin mantığı tartışılırken bu varlıklara yönelik siber saldırılar da hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük NFT platformu OpenSea’nin Discord kanalına saldırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra birçok ünlü ismin de dahil olduğu popüler koleksiyon Bored Ape Yacht Club’a (BAYC) da saldırılarda bulunulmuştu. Şimdi ise yine benzer bir gelişme daha yaşandı.

Popüler koleksiyonların Discord hesaplarına saldırıldı

Cointelegraph’a göre dünyanın en popüler NFT koleksiyonlarından olan Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) ve NFT projesi OtherSide’ı bünyesinde bulunduran Yuga Labs bir kez daha saldırıya uğradı. BAYC, MAYC ve OtherSide Discord kanallarının hacklendiğinin belirtildiği bu saldırılarda 145 ETH’nin (yaklaşık 4.242.905 TL) çalındığı ifade edildi.

Twitter’daki kripto topluluğunda önemli bir isim olan OKHotshot, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yatırımcıları uyardı ve Discord kanallarının hacklendiğini aktardı. Bu kullanıcıya göre saldırı, Yuga Labs’in üst düzey isimlerinden olan Boris Vagner’in Discord hesabının ele geçirilmesinin ardından yaşandı.

Vagner’in hesabını ele geçiren ve sınırsız erişime sahip olan hackerlar, BAYC ve OtherSide gruplarında yanıltıcı linkler paylaştı. Durumun farkında olmayan üyelerin de hediye vadeden bu mesajlara inandığı ifade edildi. Yuga Labs ise yatırımcıların binlerce dolar kaybetmesine neden olan durumla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.