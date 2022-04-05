Bored Ape Yach Club gibi büyük NFT projelerinin Discord kanalları, dolandırıcıların siber saldırısına uğradı ancak proje sahipleri duruma müdahale etmekte gecikmedi.

Aralarında en popüler NFT projeleri de bulunan birçok NFT projesinin Discord sunucuları siber saldırıya uğradı. Saldırganlar, kripto para varlıklarını ve dijital sanatlarını zimmetlerine geçirmek için sunuculardaki insanları dolandırmaya çalıştı.

Bu ünlü NFT projelerinin arasında Nyoki, Shamanz, Doodles ve Kaiju Kingz gibi büyük projeler bulunuyor. Ancak en popüleri ise NFT’ye aşina herkesin bildiği Bored Ape Yacht Club. Bored Ape Yacht Club’ın da Discord sunucusu saldırıya uğradı ve insanlar hesaplarının kötüye kullanılmasından şikâyetçi.

NFT Projelerinin sahipleri müdahalede gecikmedi

Ünlü NFT projelerinin Discord kanallarının siber saldırıya uğramasının ardından kanallardan birine gönderilen dolandırma mesajlarında şunlar yazıyordu: “Oh hayır, olamaz. Köpeklerimiz mutasyona uğruyor. MAKC, APE tokeni için stake edilebilir. MAYC ve BAYC sahipleri sadece mutant köpeklerimizi ellerinde tutarak özel ödüller talep edebilirler.”

Bu tam olarak nedir iye soruyor olabilirsiniz, buna ‘Minting’ deniyor. Siber saldırganlar, NFT satıyormuş gibi yaparak kurbanlarını kendi hesaplarına Ethereum göndermelerini sağlıyor ve hattı bazı noktalarda kendi NFT’lerini bile gönderebiliyorlar.

NFT projelerinin yöneticileri bu saldırıya yanıt vermekte hiç gecikmedi ve kullanıcılarına profillerinin çalındığını direkt olarak bildirdi. Hatta Bored Ape Yacht Club, Twitter’dan paylaştığı gönderide kullanıcılarına “Dikkatli olun. Discord’tan şu an için hiçbir şey göndermeyin. Discord sunucumuzda bir saldırı meydana geldi. Hemen müdahale ettik ancak diğer Discord sunucularımız da şu an saldırı altında” dedi.