Boston Dynamics tarafından geliştirilen robot köpek Spot’un SDK'si (yazılım geliştirme kiti), herkese açık bir şekilde GitHub’a yüklendi. Bundan sonra isteyen herkes, Spot için uygulamalar geliştirebilecek.

Boston Dynamics, robot köpek Spot’un SDK’sini açık kaynak olarak GitHub’a yükledi. Şirket, robot geliştiricilerinin ve yazılımcıların çeşitli endüstriler için faydalı görevler yapacak Spot uygulamaları geliştirebileceğini açıkladı.

Boston Dynamics, bugüne kadar sadece erken erişime başvuran geliştiricilere Spot’un SDK’sine ulaşma izni veriyordu. Spot’un SDK’sini bugün GitHub’a yükleyen Boston Dynamics, SDK’yi isteyen herkesin erişimine sunmuş oldu. Ancak geliştirilen uygulamaları robotlarda sadece erken erişim programında olan geliştiriciler test edebiliyor.

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot

Spot’un SDK’si ile uygulama geliştirenlere örnek olarak Boston Dynamics, HoloBuilders isimli şirketi gösteriyor. HoloBuilders, bir şantiyenin etrafını 360 derece gezecek ve 3 boyutlu görüntü oluşturabilecek programlar için fotoğraf çekebilecek bir uygulamayı Spot için geliştirdi. Spot’un SDK’sini kullanılarak güvenlik, lazer tarama ve şüpheli paket inceleme gibi uygulamalar da geliştirilebilir.

Boston Dynamics, Spot’un SDK’sinin herkese açıldığını duyururken şirket yönetiminde de değişikliğe gidildiğini açıkladı. Şirketin CEO’Su Mark Raibert, CEO’luk görevini eski COO Rob Playter’a bıraktı. Şirkette gerçekleşen bu görev değişikliği, şirketin geliştirdiği robotların ticarileştirilmesi için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.