Brandenn Bremmer ismini hepimiz organlarını ihtiyacı olan insanlara bağışlamak için kendini öldüren genç bir dahi olarak biliyoruz. Peki gerçekten öyle miydi? Ailesine göre sorunsuz bir çocuk olan Bremmer, aslında depresyonun pençesinde miydi? Gelin genç dahi Brandenn Bremmer’in son derece sıra dışı hayat hikayesine yakından bakalım.

Bugün adını tarihe dahi olarak yazdırmış pek çok üstün zekalı insanın doğduğu günden itibaren bu özelliğini ortaya çıkardığını biliyoruz. Önemli işlere imza atacak kadar şanslı olanlar dışında bir de topluma ayak uyduramayanlar var. Bunlardan biri de genç hatta çocuk yaşta intihar ederek hayatını kaybeden Brandenn Bremmer. Brandenn Bremmer isimli genç dahinin neden intihar ettiği ise bugün bile gizemini koruyor.

Brandenn Bremmer’ın intihar haberi, yıllar sonra bir Facebook paylaşımında yeniden gündeme geldi ve kendini öldürme sebebinin organlarını bağışlamak olduğu söylendi. Gariptir, intiharı sonrası Bremmer’in annesi de benzer bir ifade kullanmıştı. Ancak konu hakkında yapılan çalışmalar, durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor. Gelin Brandenn Bremmer’in sıra dışı ve bir o kadar da trajik hayat hikayesine yakından bakalım.

Brandenn Bremmer, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya geldi:

8 Aralık 1990 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletinde dünyaya gelen Brandenn Bremmer, elbette hayata tüm çocuklar gibi başladı ancak kısa süre içerisinde farklı olduğunu ortaya koydu. Bremmer, henüz 18 aylıkken okuma yazma öğrenmişti. 3 yaşında piyano çalmaya başlaması ve kısa süre içinde kendi bestelerini yapması, onun üstün zekalı bir çocuk olduğunu herkese kanıtladı.

Anaokulu onun için hiç de keyifli bir yer değildi çünkü yaşıtları bir köşede boyama yaparken o birinci sınıf öğrencilerinin ödevlerini yapıyordu. Bir süre sonra artık anaokuluna gitmek istemediğini söyledi ve hızlı bir eğitim sürecine girdi. Yıllarca sürecek eğitimi evde aldığı dersler ile 7 yılda tamamladı ve 10 yaşında liseden mezun oldu. Üniversiteye başlayacağı yıl ise bu kısa hayat beklenmedik bir şekilde sona erdi.

Depresyonda değildi ve kendine bir kariyer planlıyordu:

Brandenn Bremmer’in annesi Petti Bremmer ve babası Martin Bremmer, 16 Mart 2005 günü öğlen saatlerinde Brandenn’i evde bırakıp markete gittiler. Marketten döndükleri zaman Brandenn, kafasına sıkılmış tek kurşun ile ölü bir şekilde yerde yatıyordu. Olay yerine gelen polis ekipleri bunun kuşkusuz bir intihar olduğu konusunda hemfikirdiler ancak geride ne bir not ne de bir mektup vardı.

Brandenn’in annesi Petti Bremmer, polise ve basına yaptığı açıklamalarda Brandenn’in depresyonda olmadığını, hayatı boyunca başarı için ona hiç baskı yapmadıklarını, mutlu göründüğünü, anestezi uzmanı olarak bir kariyer planladığını ve hatta yeni bestelerinden oluşan bir albüm planı yaptığını söyledi.

Sosyal hayatta uyumsuz biri değildi:

Brandenn Bremmer gibi üstün zekalı çocukların çoğu zaman okulda ya da başka çevrelerde sosyal uyumsuzluk yaşadığı görülür, bu tür çocuklar için böyle bir durum normal karşılanır. Ancak annesinin söylediğine göre Branden asla uyumsuz bir çocuk değildi. Sevdiği arkadaşları vardı ve onlarla vakit geçirmekten hoşlanıyordu.

Kariyer planı ve müzik albümü çalışmalarının yanı sıra Brandenn Bremmer, bir video oyunları tutkunuydu. Elindeki Nintendo oyunları satıyor ve o dönem popüler olan PlayStation 2 alma planları kuruyordu. Yani Brandenn’in kendini öldürmesi için herhangi bir sebep yoktu. Ancak ölümü sonrası annesinin yaptığı bazı açıklamalar herkesin kafasını karıştırdı.

Organlarını bağışlamak için mi kendini öldürdü?

Brandenn Bremmer’in intiharı sonrası annesi Petti Bremmer, Times gazetesine bir dizi açıklamalarda bulundu. Brandenn’in son günlerine ve genel ruh haline dair pek çok bilgiyi öğrendiğimiz bu açıklamadaki bir bölüm ise ABD gündemine oturdu. Petti’ye göre Brandenn, organlarını bağışlamak için kendini öldürmüştü.

Petti Bremmer, oğlunun manevi dünya ile temas halinde olduğunu ve kalp, karaciğer, böbrek gibi hayati organlara ihtiyacı olan insanlar konusunda hassas olduğunu söyledi. Brandenn’in o insanları kurtarmak için kendini öldürdüğünden bahseden Petti, daha sonra bunun doğru olmasa bile kendini rahatlatan bir düşünce olduğunu söyledi. Brandenn Bremmer’in organları öldüğü gün bağışlandı.

Brandenn Bremmer’in organlarına en az hasar verecek şekilde kendini öldürmesi, gerçekten organ bağışı için kendini öldürdüğü iddialarını güçlendirdi. Olaydan sonra Bremmer ailesinin evine gelen bazı medyum ve şifacılar, Brandenn’in daha doğmadan böyle bir şeye karar vermiş ve tıpkı İsa gibi kendini insanları kurtarmaya adamış olduğunu söylediler. Brandenn’in bir kız arkadaşı ile yaptığı konuşmalar ise tüm bunların ne kadar saçma olduğunu ortaya koydu.

“Umursayan birinin olmasına sevindim”

Brandenn Bremmer’in intiharı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında iletişimde olduğu arkadaşları da sorgulandı ve aralarında geçen bazı özel konuşmalar incelendi. İletişim kurduğu az sayıdaki arkadaşından biri olan ve adı K. olarak açıklanan bir kız arkadaşı ile arasında geçen konuşmalar, Brandenn’in durumunun annesinin söylediği gibi olmadığını ortaya çıkardı.

Brandenn, K. ile noel günü hakkında konuşmuş ve ailesiyle film izlemek dışında pek bir şey yapmadıklarını söylemiş. K., onun için ördüğü bir atkıyı gönderince ise teşekkür ederek bu sıralar kendini kötü hissettiğini, depresyonda olduğunu ve sık sık yaşamanın ne anlamı olduğunu sorguladığını söylemiş.

K., iyi bir arkadaş olarak her zaman yanında olduğunu, onunla konuşabileceğini söyleyince Brandenn tekrar teşekkür ederek “umursayan birinin olmasına sevindim” demiş. Arkadaşlarıyla yeterince vakit geçiremediğini, etrafının aptallarla çevrili olduğunu söyleyen Brandenn ile K. arasındaki iletişim bir süre sonra azaldı. Birkaç ay sonra da Brandenn intihar etti.

Brandenn Bremmer neden intihar etti?

Brandenn Bremmer’in intiharı sonrası hakkında yapılan çalışmalar, onun bir indigo çocuk olduğunu ortaya koydu. Yani kendisi üstün zekalıydı, sıra dışı ve hatta doğaüstü yeteneklere sahipti. Bu nedenle kendisi yalnızca özel eğitime ihtiyaç duymuyordu, aynı zamanda anlamlandırmakta zorlandığı bu hayatta yaşayabilmek için psikolojik desteğe de ihtiyaç duyuyordu.

Kesin olmamakla birlikte Brandenn ağır bir depresyon yaşıyordu. Yaşıtları ile ortak zevkleri olmaması belki de bu durumun en büyük sebebiydi. Ailesi her ne kadar ona çalışmalarında destek oluyor olsa bile yine de özel bir psikolojik desteğe ihtiyacı vardı ve maalesef bunu alamadı. Yine kesin olmamakla birlikte ailesinin yobazlık sınırında gezen dini yaklaşımları da onun işini pek kolaylaştırmadı ve sonuç maalesef son derece trajik oldu.

Üstün zekalı bir çocuk olan ve oldukça genç bir yaşta hayatını sonlandıran Brandenn Bremmer’in sıra dışı hayat hikayesinden ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Çocuklarda ortaya çıkan bu tür sıra dışı durumları asla görmezden gelmemek ve mutlaka bir uzmandan tavsiyeler almak son derece önemli. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.