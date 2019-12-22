Brave Browser'a Chrome Eklentileri Desteği Geliyor

Gizlilik ve güvenlik geliştirmeleriyle tanınan ve tercih edilen tarayıcı Brave, Chrome eklentileri desteğini bünyesine eklemeye hazırlanıyor. Yeni özelliğin 2020 yılının ilk yarısında tarayıcıya eklenmesi bekleniyor.

Google'ın yüksek popülariteye sahip internet tarayıcısı Chrome'un bu kadar tercih edilmesinin sebeplerinden biri de tarayıcı için tasarlanmış eklentiler. Kullanıcıların internette gezinmesini kolaylaştıran pratik çözümler sağlayan bu eklentiler artık başka tarayıcılar tarafından da kullanılıyor. Bu yeniliği gerekli gören tarayıcılardan biri de Brave Browser.

Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, yakın zamanda Android beta sürümünden çıktı. Tarayıcıyı geliştiren ekibin bir üyesinin yaptığı açıklamalara göre Brave, tarayıcı eklentilerini desteklemek için çalışmalar sürdürüyor. Geliştirici üyenin yaptığı açıklamalardan yola çıkarak özelliğin 2020 yılının birinci ya da ikinci çeyreğinde çıkmasını bekleyebiliriz.

Bir Reddit kullanıcısı, Brave Browser'ın bir gönderisinin altına yaptığı yorumda şirketin tarayıcıya eklenti desteği getirip getirmeyeceğini sordu. Brave'in Android ekibinde yer alan SergZh kullanıcı adına sahip üye de bu soruya bir yanıt olması için özelliğin tarih planlamasını gösteren bir çizelge paylaştı.

Türünün ilk örneği değil

Brave, bu yeniliği sağladığında eklenti desteği olan ilk Chrome bazlı Android internet tarayıcısı olmayacak. Brave gibi Chorme bazlı olan Kiwi ve Yandex tarayıcıları, çoktandır Chrome Web Store'da bulunan eklentileri destekler durumdalar. Ayrıca Chrome bazlı olmayan Firefox da Chrome eklentilerini destekleyen tarayıcılar arasında. Eğer Brave'in bu özelliğinin çıkışına bekleyemeyecek iseniz bu üç tarayıcıyı da deneyebilirsiniz. Ya da basitçe Google Chrome indirebilirsiniz.

Ama yine de Brave Browser'da bu eklenti desteğini görmek güzel bir gelişme olacak. Çünkü bu tarayıcı, gizlilik ve güvenlik alanında sağladığı güvencelerle büyük bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanmış durumda ve bu beğeninin üzerine bir de eklenti desteği geldiğinde Brave Browser, kitlesi için kusursuz bir hale gelecek.