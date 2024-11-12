En büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabaha karşı bir rekor daha kırdı. BTC fiyatı, 89 bin 517 dolar seviyelerine kadar yükseldi. İşte piyasalardaki son durum.

Son günlerde yatırımcılarının yüzünü güldüren Bitcoin (BTC), dur durak bilmeden yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gece yine roketleyen BTC fiyatı, yeni bir rekor kırdı. Altcoin'ler ise istenen performansı vermiyor olsalar da BTC'ye paralel olarak yükselmeye devam ediyorlar.

Sabah saat 02.00 sularında 89 bin 517 dolar seviyelerine kadar yükselen BTC, yeni bir rekor kırdı. Bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 89 bin dolar seviyelerinde işlem gören BTC, böylelikle son 1 hafta içerisinde yüzde 30 civarı yükseliş kaydetti.

Tablo yemyeşil!

Coinmarketcap verilerine baktığımızda hacimsel bazda en büyük 10 kripto varlığın tamamında değer artışı görüyoruz. Bu bağlamda; Ethereum (ETH) 3.350 dolar, Solana (SOL) 220 dolar, BinanceCoin (BNB) 653 dolar, Dogecoin (DOGE) ise 0,38 dolardan işlem görüyor. Ripple (XRP) 0,6 dolar seviyelerindeyken Cardano (ADA) 0,58 dolar, Shiba Inu (SHIB) ise 0,000028 dolar seviyelerine ulaşmış durumda.

Son bir hafta içerisinde en çok yükselen coin, DOGE oldu. Elon Musk tarafından desteklendiği bilinen altcoin, son bir haftada yüzde 145 seviyelerinde yükseldi. Bunun başlıca nedeni olarak ABD seçimleri gösteriliyor.