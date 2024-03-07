Geçtiğimiz günlerde 69.170 dolarla rekor seviyeye ulaşan Bitcoin (BTC), saatler içerisinde oldukça sert bir düşüş yaşadı. Peki bunun arkasında nasıl bir mekanizma yatıyordu?

Son günlerde oldukça hareketli olan kripto para borsaları, birkaç gün önce çok büyük bir olaya ev sahipliği yaptı. Evet, Bitcoin (BTC) fiyatının rekor seviyeye ulaşmasından bahsediyoruz. Daha önce bu seviyeleri hiç görmeyen BTC, 69.170 dolar seviyesine ulaşarak tarihe geçti. Ancak bundan sonraki süreçte, çok sert bir düşüş yaşandı. Saatler içerisinde 59.300 dolar seviyesine kadar gerileyen BTC, şimdilerde ise 66.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Peki BTC, böyle bir yükseliş yaşamışken neden aniden düştü? Bunun arkasında nasıl bir mekanizma çalışıyordu? Bu haberimizde, ATH (all time high - tüm zamanların en yüksek seviyesi) tazeleyen BTC'nin nasıl çok hızlı bir şekilde düştüğünden bahsedeceğiz. Ayrıca haberimizin sonunda, ibretlik bir gerçeği de aktaracağız.

Düşüşün fitilini, satış emirleri tetikledi!

*Binance borsasından alınan ekran görüntüsü.

Borsada işlem gören herhangi bir varlığın fiyatının yükselmesi için, alıcı tarafın daha ağır basması gerekmektedir. Aksi takdirde fiyat düşüşleri yaşanabilir. İşte BTC fiyatının sert düşmesine neden olan şey de tam olarak buydu. Elinde yüklü miktarda BTC tutan yatırımcılar, 69.000 dolara 330, 69.500 dolara 114, 70.000 dolara ise tam 504 adet BTC satış emri girdiler. İşte bu satış emirlerini karşılayabilecek alıcı bulunamadığı için BTC fiyatı düştü. Tabii düşüşün başlaması ile panik satışları yapıldı ve bu da düşüşün derinleşmesine neden oldu.

1,1 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye (liq) edildi!

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir uyarı haberinde, yatırımcı olarak neden kaldıraçlı işlemlerden uzak kalınması gerektiğinden bahsetmiştik. İşte BTC'nin önce rekor tazeleyip ardından da sert düştüğü gün, aslında ne kadar haklı olduğumuzu gösteren bir gelişme yaşandı. BTC'de sert hareketler gerçekleşiyorken tam 1,1 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem, tasfiye (liq) edilmişti. Bunun 870 milyon dolarlık bölümü ise yükselişin devam edeceğini düşünen, "long" işlem açmış kullanıcılardan oluşuyordu.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.