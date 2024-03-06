Bitcoin ETF'lerinde Rekor İşlem Hacmine Ulaşıldı

Bitcoin (BTC) fiyatının rekor kırmasına paralel olarak, Bitcoin ETF'lerinde de rekor işlem hacmine ulaşıldı. Düne ait veriler, 10 milyar dolarlık işlem hacminin görüldüğünü ortaya koydu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, kripto para piyasalarındaki hareketlerden bahsetmiş, Bitcoin (BTC) fiyatının yeni bir rekora yakın olduğunu aktarmıştık. Bu beklentimiz saatler içerisinde gerçek oldu ve BTC, 69.170 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tabii bu yükseliş, ilk aşamada kalıcı olmadı. Yaptığı sert yükselişin ardından sert bir düzeltme yapan BTC, 59.300 dolar seviyelerine kadar da geriledi. BTC, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 66.469 dolardan işlem görüyor.

Tüm bunlar yaşanırken, gözler Bitcoin ETF'lerindeydi. Zira ABD'nin çok kısa bir süre önce izin verdiği ETF'ler, yatırımcıların dolaylı yoldan Bitcoin yatırımı yapmalarını sağlıyordu. İşte bu cepheden gelen haberler, 5 Mart'ta rekor hacim seviyelerine ulaşıldığını gözler önüne seriyor.

10 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldı!

*Bitcoin ETF'lerinin onaylandığı günden beri yaşadığı işlem hacmini gösteren tablo.

Bitcoin ETF'leri ile ilgili paylaşılan verilere baktığımızda 5 Mart tarihinde 10 milyar dolarlık işlem hacmi oluştuğunu görüyoruz. BlackRock isimli firmanın "IBIT" olarak isimlendirdiği Bitcoin ETF'si ise en çok tercih edilen yatırım fonuydu. Sadece IBIT üzerinden dönen para, 3,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Kripto para piyasalarındaki hareketliliğin devam etmesi, Bitcoin ETF tarafında da büyük oynaklıklara yol açmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak bunun daima yükseliş olacağı anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var. BTC, dün yaptığı gibi yine saatler içerisinde yükselip, saatler içerisinde sert düzeltmeler yapabilir. Hâl böyle olunca sadece BTC ile altcoin'lerde de sert hareketler yaşanabilir.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez.