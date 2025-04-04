BTK, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bu değişiklikle sosyal medya platformları, Türkiye'de şirket kurmak zorunda kalacak. Ayrıca erişim engeli kararı almak da kolaylaşacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yeni bir yasal düzenleme hazırlığında gibi görünüyor. Kurumun internet sitesinde yayımlanan ve kamuoyu görüşüne açılan taslak düzenleme, sosyal medya platformlarının Türkiye'de şirketleşmesini zorunlu kılacak. Ancak bundan daha önemli bir madde daha var.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nde yapılacak düzenleme ile sosyal medya platformlarının Türkiye'de şirket kurmaları gerekecek. Taslağın olduğu gibi kabul edilmesi hâlinde Facebook ve TikTok gibi platformlar, 1 Ocak 2026 tarihine kadar şirketleşmiş olacaklar. Üstelik bu kurala uyulmaması hâlinde platforma bant daraltma ve 30 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanacak.

Platformlar, tek bir kararla erişime engellenebilecek

BTK'nın üzerinde çalıştığı bir diğer düzenleme ise platformlara yönelik erişim engeli kararıyla ilgili. BTK, düzenleme taslağına göre bir internet sitesi ve platform için doğrudan erişim engeli kararı alabilecek. Ancak kurumun bunu yapabilmesi için bir kamu yararı durumu oluşması gerekecek. Yani BTK, kamu yararını koruyabileceği durumlarda bir platformun fişini çekebilecek.

Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz düzenleme için görüş bildirimi yapabiliyorsunuz. 28 Nisan tarihine kadar devam edecek görüş sürecinin ardından BTK, düzenlemenin yasalaşması için harekete geçecek. Ancak bunların ne zaman olacağı şimdilik belli değil.