BTS'in Müzik Şirketi: 'Grubun Sözleri Yanlış Anlaşıldı'

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip sevilen müzik grubu BTS, dün bir açıklamada bulunarak 'ara verdiklerini' duyurmuştu. Ancak bugün grubun müzik şirketi olan HYBE, grubun sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve çeviride bir yanlışlık olduğunu vurgulayarak BTS'in dağılmadığını bildirdi.

Sevilen Güney Koreli müzik grubu BTS, dün yaptıkları bir duyuruyla ayrıldıklarını ve ayrı ayrı projelerine devam edeceklerini duyurmuştu. Grubun hayranların büyük bir şaşkınlığa uğratan bu haberin ardından ise bugün BTS’in müzik şirketinden yeni bir açıklama geldi.

Müzik şirketleri HYBE, açıklamalarında grubun söylemlerinde yer alan ‘ara verme’nin yanlış anlaşıldığını ve grubun dağılmayacağını bildirdi. Grubun Korece konuşması sebebiyle altyazıda yanlış çeviri kullanıldığı belirtildi.

HYBE müzik şirketinin hisseleri 1 günde yaklaşık 1.7 milyar dolarlık değer kaybetti

BTS tarafından yapılan açıklamaların ardından şirketin yeni açıklamalarda bulunmasının ana sebebinin ise şirketin hisse değerlerindeki düşüş olabileceği ileri sürüldü. Nitekim HYBE, BTS’in açıklamalarının ardından kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen hisselerinde %28’lik bir düşüş yaşamış ve bu da yaklaşık olarak 1.7 milyar dolarlık kayıp verdikleri anlamına geliyordu.

Yaşanan bu kayıpların ardından HYBE tarafından yapılan açıklamanın özeti ise kısaca BTS grubu üyelerinin sözlerinin yanlış anlaşıldığı yönündeydi. Şirket, grubun dağılması gibi bir durum olmadığını yalnızca bir süreliğine kendi projelerine odaklanacaklarını bildirdi. Grubun hayranlarının içini ferahlatan bu açıklamanın ardından grup üyelerinin bireysel çalışmalarının da hız kazandığı belirtildi.