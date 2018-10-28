Uçağınızı Kaçırmak İsteyeceğiniz En Eğlenceli Havalimanları

Amerika'da bulunan havalimanları, genel olarak birbirleriyle çok alakasız performansları sunmalarıyla ünlüler. Bu bakımdan havalimanlarını tercih edenler arasında her zaman bir kazanan ve kaybeden bulunuyor. Bazıları hemen hemen her zaman yemek yiyebileceğiniz harika yerler ve harika uçuşlar sunuyor. Bazıları ise saatlerce geciken uçuşlar ve yemek bulamadığınız için atıştırdığınız bisküviler sunuyor.
Sizin için önümüzdeki zamanlarda yapabileceğiniz uçuşlarda tercih etmeniz mantıklı ve mantıksız olan bazı havalimanlarını listeledik. Tabii, bir yere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ancak bir rezervasyon dahilinde bu bileti alacaksanız bu havalimanlarını seçmenizde de yarar bulunuyor. Ayrıca listede sizlere bazı veriler sunduk ve bu sizin karar sürecinizde büyük rol oynayacaktır.
Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %84.93
İptal edilen uçuşların oranı: %1.22
Alışveriş için yerler: 221
Yemek satış noktaları: 100
Seattle-Tacoma International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %82.19
İptal edilen uçuşların oranı: %0.61
Alışveriş için yerler: 37
Yemek satış noktaları: 42
McCarran International Airport, Las Vegas
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %81.47
İptal edilen uçuşların oranı: %0.74
Alışveriş için yerler: 52
Yemek satış noktaları: 104
O’Hare International Airport, Chicago
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %79.91
İptal edilen uçuşların oranı: %1.92
Alışveriş için yerler: 79
Yemek satış noktaları: 133
San Francisco International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %73.61
İptal edilen uçuşların oranı: %1.41
Alışveriş için yerler: 70
Yemek satış noktaları: 66
John F. Kennedy International Airport, New York City
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %75.76
İptal edilen uçuşların oranı: %2.84
Alışveriş için yerler: 37
Yemek satış noktaları: 148
Dallas/Fort Worth International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %82.41
İptal edilen uçuşların oranı: %1.54
Alışveriş için yerler: 64
Yemek satış noktaları: 72
Denver International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %83.88
İptal edilen uçuşların oranı: %0.66
Alışveriş için yerler: 52
Yemek satış noktaları: 73
Orlando International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %78.19
İptal edilen uçuşların oranı: %2.07
Alışveriş için yerler: 74
Yemek satış noktaları: 67
Los Angeles International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %80.51
İptal edilen uçuşların oranı: %0.91
Alışveriş için yerler: 16
Yemek satış noktaları: 105
Phoenix Sky Harbor International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %81.17
İptal edilen uçuşların oranı: %0.82
Alışveriş için yerler: 49
Yemek satış noktaları: 62
Miami International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %80.06
İptal edilen uçuşların oranı: %2.54
Alışveriş için yerler: 70
Yemek satış noktaları: 65
George Bush Intercontinental Airport, Houston
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %83.22
İptal edilen uçuşların oranı: %2.96
Alışveriş için yerler: 112
Yemek satış noktaları: 25
Newark Liberty International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %68.41
İptal edilen uçuşların oranı: %3.11
Alışveriş için yerler: 17
Yemek satış noktaları: 22
Charlotte Douglas International Airport
Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %83.01
İptal edilen uçuşların oranı: %1.84
Alışveriş için yerler: 36
Yemek satış noktaları: 49