Uçağınızı Kaçırmak İsteyeceğiniz En Eğlenceli Havalimanları

Eğer Amerika'ya gitmeye karar verdiyseniz ya da zaten oradaysanız ve yolculuğa çıkacaksanız, ulaşım için hava yolunu kullanmanız gerekecek.

Amerika'da bulunan havalimanları, genel olarak birbirleriyle çok alakasız performansları sunmalarıyla ünlüler. Bu bakımdan havalimanlarını tercih edenler arasında her zaman bir kazanan ve kaybeden bulunuyor. Bazıları hemen hemen her zaman yemek yiyebileceğiniz harika yerler ve harika uçuşlar sunuyor. Bazıları ise saatlerce geciken uçuşlar ve yemek bulamadığınız için atıştırdığınız bisküviler sunuyor.

Sizin için önümüzdeki zamanlarda yapabileceğiniz uçuşlarda tercih etmeniz mantıklı ve mantıksız olan bazı havalimanlarını listeledik. Tabii, bir yere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ancak bir rezervasyon dahilinde bu bileti alacaksanız bu havalimanlarını seçmenizde de yarar bulunuyor. Ayrıca listede sizlere bazı veriler sunduk ve bu sizin karar sürecinizde büyük rol oynayacaktır.

Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %84.93

İptal edilen uçuşların oranı: %1.22

Alışveriş için yerler: 221

Yemek satış noktaları: 100

Seattle-Tacoma International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %82.19

İptal edilen uçuşların oranı: %0.61

Alışveriş için yerler: 37

Yemek satış noktaları: 42

McCarran International Airport, Las Vegas

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %81.47

İptal edilen uçuşların oranı: %0.74

Alışveriş için yerler: 52

Yemek satış noktaları: 104

O’Hare International Airport, Chicago

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %79.91

İptal edilen uçuşların oranı: %1.92

Alışveriş için yerler: 79

Yemek satış noktaları: 133

San Francisco International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %73.61

İptal edilen uçuşların oranı: %1.41

Alışveriş için yerler: 70

Yemek satış noktaları: 66

John F. Kennedy International Airport, New York City

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %75.76

İptal edilen uçuşların oranı: %2.84

Alışveriş için yerler: 37

Yemek satış noktaları: 148

Dallas/Fort Worth International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %82.41

İptal edilen uçuşların oranı: %1.54

Alışveriş için yerler: 64

Yemek satış noktaları: 72

Denver International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %83.88

İptal edilen uçuşların oranı: %0.66

Alışveriş için yerler: 52

Yemek satış noktaları: 73

Orlando International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %78.19

İptal edilen uçuşların oranı: %2.07

Alışveriş için yerler: 74

Yemek satış noktaları: 67

Los Angeles International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %80.51

İptal edilen uçuşların oranı: %0.91

Alışveriş için yerler: 16

Yemek satış noktaları: 105

Phoenix Sky Harbor International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %81.17

İptal edilen uçuşların oranı: %0.82

Alışveriş için yerler: 49

Yemek satış noktaları: 62

Miami International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %80.06

İptal edilen uçuşların oranı: %2.54

Alışveriş için yerler: 70

Yemek satış noktaları: 65

George Bush Intercontinental Airport, Houston

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %83.22

İptal edilen uçuşların oranı: %2.96

Alışveriş için yerler: 112

Yemek satış noktaları: 25

Newark Liberty International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %68.41

İptal edilen uçuşların oranı: %3.11

Alışveriş için yerler: 17

Yemek satış noktaları: 22

Charlotte Douglas International Airport

Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı: %83.01

İptal edilen uçuşların oranı: %1.84

Alışveriş için yerler: 36

Yemek satış noktaları: 49