Otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi olan yarış arabaları, müthiş performansları ve en az o kadar müthiş olan tasarımlarıyla göz doldururlar. Biz de sizler için gelecekte çıkacak yarış arabaları için yapılan konsept tasarımları listeledik. Hoş geldiniz.

Otomobil tutkunu olan herkesin imrenerek baktığı ve bir gün sürme hayalleri kurduğu yarış arabaları, gerek performansları gerek manevra kabiliyetleri ile çoğu kişiyi büyüleyerek yarış oyunlarına itmiştir. Bu büyüleyici performanslarının yanı sıra yarış arabalarının tasarımları da dikkat çekici oluyor.

Biz de sizler için geleceğin yarış arabaları için yapılmış birkaç konsept tasarım göstereceğiz. Tasarımları ve performansları ile göz dolduran bu canavarlara gelin birlikte göz atalım.

Geleceğin yarış arabaları konseptleri:

Acura NSX Type R 2021

Aston Martin Vanquish 2022

Dodge Challenger ACR 2021

Nissan 370Z 2022

Toyota 86 2021

Mazda RX-9 2020

VW Golf GTI 2021

Nissan GT-R 2022

Subaru WRX STI 2021

Tesla Roadster 2020

Aston Martin Valkyrie 2020

Hennessey Venom F5 2020

Mercedes-AMG One 2020

Porsche 911 Turbo 2020

Rimac C_Two 2020

SSC Tuatara 2020

Aston Martin Valhalla 2021

BMW M3 2021

BMW M4 2021

Bugatti Chiron Super Sport 2021

McLaren Speedster 2021

Chevrolet Corvette Z06/ZR1 2022

Gemballa Hypercar

SCG 007

Wiesmann Project Gecko 2020

Acura NSX Type R 2021

Pistlerin canavarı olacak bir Acura NSX geleceği haberi aslında daha eski yıllara dayanıyor. Bu tarz bir Acura NSX’in 2019 yılında piyasaya sürüleceği iddiaları 2018 yılında öne sürülmüştü ancak daha sonra bu iddia Acura yetkilileri tarafından çürütülmüştü. Yine de bu listede Acura NSX Type R modeline yer vermek lazım zira bu tarz bir Acura NSX’in piyasaya sürülmeyeceği de söylenmedi. Dolayısıyla yeni bir Type R modelini 2021 yılında görebiliriz.

Aston Martin Vanquish

1000 beygir gücüne sahip Valkyrie’nin ortadan motorlu kardeşi olacak Aston Martin Vanquish, elektronik takviyeli V8 motoruna sahip bir canavar. Aston Martin’in yeni ortadan motorlu spor otomobilinin 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Detaylar tam olarak bilinmiyor olsa da araç, kardeşine yakın bir beygir gücüne sahip olacak.

Dodge Challenger ACR 2021

Muscle car severlerin hayali olan Dodge Challenger asla eskimeyen bir yapıya sahip. 2019’un sonlarına kadar aynı platform üzerine kurulan Dodge Challenger, mevcut nesil Camaro’ya ve Mustang’e toz yutturuyor. Drag yarışlarının kralı olan Dodge Challenger’ın performanslı bir varyasyonunun 2021 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Nissan 370Z 2022

Günümüzde üretilen Nissan 370Z modelleri, 2009’dan beri aynı platform üzerine kurulu şekilde üretiliyor ve pek değişikliğe uğramadı. Nissan, otomobilin başka bir versiyonunun piyasaya sürüleceği ile ilgili pek bir şey söylemese de Ekim 2019’da “yakında bir şeyler olabilir” açıklamasını yaparak herkesi heyecanlandırdı. Bundan birkaç gün sonra yeni güç aktarma organına sahip olduğu düşünülen bir Nissan 370Z prototipi Nürburgring pistinde görüldü. Bu da tamamen yeni bir Nissan 370Z modelini yakında görebileceğimiz anlamına geliyor.

Toyota 86 2021

Toyota 86, piyasadaki en iyi fiyat performans odaklı spor otomobil olarak görülüyor. 2021 yılında ise bu modelin daha agresif performansa sahip bir varyasyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mevcut nesilde 2.0 litrelik bir motor barındıran Toyota 86’nın bir sonraki modelinin 2.4 litrelik bir motor barındırması ve 260 BG civarı güç üreteceği düşünülüyor.

Mazda RX-9 2020

Yeni Toyota Supra modelinin gelmesiyle birlikte yeni bir Mazda modeli olacak olan RX-9’un piyasaya sürüleceği söylentileri yayılmaya başlamıştı. Mazda’nın bu yönde çalışmaları oldu ancak bu projenin gerçekleşmesi pek mümkün olmadı. Yine de yeni bir Mazda RX modelinin gelmesi çoğu kişiyi heyecanlandıracaktır.

VW Golf GTI 2021

Volkswagen, takvimler Ekim 2019’u gösterirken sekizinci nesil Golf’ü tanıtmıştı. Bu da yeni bir GTI modelinin gelebileceği anlamına geliyor. İkonik hatchback modeli, turboşarjlı 2.0 litrelik bir motora sahip olacak ve bu motor 250 beygir güç üretecek. Yeni GTI modelinin 2020 sonuna doğru gelmesi planlanıyor.

Nissan GT-R 2022

Nissan, ikonik spor modeli GT-R modelini güncelleyeli oldukça uzun zaman oldu. 10 yıl önce büyük bir değişim geçiren GT-R modelinin değişime uğrayacağı neyse ki onaylandı. Muhtemelen elektrik destekli V6 motordan gücünü alacak olan Nissan GT-R’ın dünyanın en hızlı spor sedanı olması planlanıyor. Ya da en azından Nissan öyle olmasını istiyor.

Subaru WRX STI 2021

Subaru, 2021 yılında WRX STI spor sedan modelleri için yepyeni bir platforma geçmeyi planlıyor. Daha agresif bir performansa sahip olacak yeni model aynı zamanda daha agresif bir görüntüye de sahip olacak. Yeni STI modelinin 325 beygir gücü ve 432 Nm tork üreteceği söyleniyor.

Tesla Roadster 2020

Tesla’nın tamamen elektrikli canavarı Roadster’ın gelecek nesil modeli 2020 yılı içerisinde piyasaya sürülecek ve canavar gibi performansını yeni nesilde de sürdürecek. Yeni nesil Roadster’ın en az 1000 kilometre yol alabilmesi ve 0’dan 100 km/saat hıza 2 saniyeden daha az sürede çıkması planlanıyor.

Aston Martin Valkyrie 2020

Listenin en sert kükreyen canavarlarından biri olan Aston Martin Valkyrie’nin tamamen bitmiş halini görmek otomobil tutkunlarının bir numaralı hayali. 6.5 litrelik V12 motor, Valkyrie’ye 1.160 beygir güç sağlıyor. Adeta bir pist canavarı olan Valkyrie’yi sokaklarda veya normal akan bir trafikte sürmek çok büyük yürek ister.

Hennessey Venom F5 2020

Gelişimine 2017 yılında başlanan Hennessey Venom F5, yapımı en uzun süren süper hızlı yarış otomobili diyebiliriz. Uzun yıllar süren geliştirme aşamalarından sonra prototip testlerine başlanan Venom F5’te 6,6 litrelik çift turbo V8 motor bulunuyor. Bu motor, aracın dyno testlerinde 1.817 beygir güç üretti. Otomobilin torkunun da 1.617 Nm olduğu söyleniyor. Böyle bir gücü bu kadar karizmatik bir gövdeye nasıl oturttukları ise ayrı bir hikayenin konusu olabilir.

Mercedes-AMG One 2020

Almanya’da yapılan 2017 Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Mercedes-AMG One, 2021 yılı öncesinde piyasaya sürülecek hiper otomobillerden bir tanesi. F1 motorlu bir canavar olan One, toplamda 1.231 beygir gücüyle adeta yer uçağı tabirini hak eden otomobillerden biri.

Porsche 911 Turbo 2020

Porsche, yeni nesil 911 Turbo’yu test ederken aracı kamuflaja sokmayarak hiçbir çekincesi olmadan otomobilini sergilemişti ve adeta güç gösterisi yapmıştı. Yeni nesil Porsche 911 Turbo, 2020’nin bahar aylarında piyasaya sürülecek. Sportif ve karizmatik canavarın motorunun 640 beygir güç üreteceği söyleniyor.

Rimac C_Two 2020

Tamamen elektrikli ve yarı otonom bir araç olan Rimac C_Two, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkmıştı. Yalnızca 150 adet üretilmesi planlanan bu modelin müşterilere 2020 yılı içerisinde gönderilmesi planlanıyor. Eğer 150 Rimac C_Two’dan birine denk gelecek kadar şanslı olduğunuzu düşünüyorsanız, şansınızı onu dururken görmek için daha da zorlamanız gerekecek. Zira Rimac C_Two tamı tamına 2.000 beygir gücü ile sizlere rüzgar gibi gelebilir.

SSC Tuatara 2020

SSC Tuatara da geliştirme aşaması çok uzun süren otomobillerden bir tanesi. Aslında otomobil çoktan üretildi ve bazı yerlerde görücüye çıkmaya başladı ancak hala satışa sunulmadı. Müşterilere satılacak versiyonda 5,9 litrelik çift turbo V8 motor olacak ve bu motor 1.350 beygir güç üretecek. Otomobilden yalnızca 100 adet üretilmesi planlanıyor.

Aston Martin Valhalla 2021

Yine Aston Martin, yine bir pist canavarı. Aston Martin Valhalla, büyük kardeşi Valkyrie kadar güçlü bir hiper otomobil değil ve “yalnızca” 1.000 beygir civarında güç üretiyor. Hibrit destekli çift turbo V6 motoruyla Valhalla, benzersiz bir sürüş deneyimi sunacak. Yalnızca 500 adet üretilmesi planlanan otomobil 2021 yılında yollara çıkmaya başlayacak.

BMW M3 2021

Bu yıl içerisinde çıkış yapması beklense de BMW, yeni nesil M3’ün 2020 sonlarına kadar gelmeyeceğini açıkladı. Bir başka beklenti ise yeni nesil BMW M3’ün mevcut 3 serisi gibi daha küçük bir ızgaraya sahip olacağıydı ve BMW burada da ters köşe yaptı. Neyse ki otomobilin performansı, kaputun altında yatan 510 beygirlik motorla beklentileri karşılayacak.

BMW M4 2021

BMW M4, aynı M3 gibi büyük bir ızgaraya sahip olacak ancak büyük ızgara tanımına yeni bir soluk getirecek. 510 beygir gücü üretecek bir motora sahip olan BMW M4, rakiplerini korkutacak şekilde agresif bir tasarıma sahip olacak.

Bugatti Chiron Super Sport 2021

Beklenen an geldi ve o popüler isim sahneye çıktı. 482 km/saat hız rekorunu alt üst eden Bugatti Chiron Super Sport, 2021 yılında müşteriler için satın alınabilir olacak. Ancak piyasaya sürülen modellere elektrik bir sınır getirilecek ve otomobil 440 km/saat hızı aşamayacak.

McLaren Speedster 2021

McLaren, çift turboşarjlı V8 motora sahip Speedster modelinden yalnızca 399 tane üretecek. İsminin Speedster olup olmayacağı kesin olmayan modelin detaylarının bu yıl içerisinde belli olması planlanıyor. Aracın 2020’nin sonuna doğru piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Chevrolet Corvette Z06/ZR1 2022

Ortadan motorlu bir Corvette sonunda geliyor. 2020 Stingray modeli şu anda üretimde olan ana model olsa da gözler 2021’de çıkacak olan Z06 modeline çevriliyor. Ortasında V8 motor barındıracak olan Corvette Z06’nın 1.000 beygire kadar güç üretebileceği söyleniyor.

Gemballa Hypercar

Gemballa aslında Porsche modellerini modifiye eden bir marka olsa da şimdi kendi otomobilini üretmek için çalışıyor. Gemballa’nın üreteceği hiper otomobilin model isminin ne olacağı bilinmiyor ancak çalışan bir prototipin 2020 yılı içerisinde görücüye çıkabileceği söyleniyor.

SCG 007

Scuderia Cameron Glickenhaus, ya da SCG 007 de bir süredir geliştirme aşamasında olan modellerden. 2019 Eylül ayında tasarım detayları belli olan SCG 007’nin 3,0 litre çift turbo V6 motora sahip olacak. Bu motorun ne kadar güç üreteceği tam olarak bilinmiyor ancak aracın 25 adet yollara uygun modelinin üretileceği söyleniyor. Bu da aracın pist versiyonunun çok uçuk performanslı olabileceği anlamına geliyor.

Wiesmann Project Gecko 2020

Alman otomobil üreticisi Wiesmann’ın sır gibi sakladığı otomobil projesi Project Gecko’nun oldukça performanslı bir model olması planlanıyor. Henüz detayları tam olarak belli olmayan Project Gecko’nun 4,4 litrelik V8 motora sahip olacağı söyleniyor. Aracın 2020’nin ilerleyen aylarına doğru görücüye çıkması bekleniyor.

Geleceğin yarış arabaları için yapılmış konsept tasarımları derlediğimiz haberimizin sonuna geldik. Bu ve bunun gibi yarış arabalarını bir nebze de olsa heves atmak için sürmek istiyorsanız buradaki haberimize gidebilir ve oradaki oyunlara göz atabilirsiniz. Bu ve bunun gibi haberlerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.