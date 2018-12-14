Sınırlı bir süre için ücretsiz indirebileceğiniz 7 ücretli iPhone uygulamasını sizin için listeledik.

Cuma günü bir çok kitle için indirim ya da ücretsiz erişim demek. Bugün de günlerden Cuma olduğuna göre App Store'da ücretsiz olan uygulamaları size aktarmak bizim görevimiz. Hiç uzatmadan uygulamaların listesine geçelim:

TimeClock ST

Normal fiyat $11.99

Uygulama iPhone, iPod Touch, iPad cihazlarında zamanlama işlerinizi düzenleme görevi görüyor. Bir çok işi olanlar için zamanlamayı en iyi şekilde yönlendirecek uygulamalardan biri diyebiliriz.

TextHere

Normal Ücret: $1.99

TextHere uygulaması ile 3 boyutlu tasarımlar yapabilir ve logo, içerik gibi şeyler hazırlayabilirsiniz. Bir çok çeşidi ve içerikleri ile çok işinize yarayabilecek uygulamalardan biri olan Text Here'ın, anlık olarak kullanmasanız bile hesabınızda bulunmasında fayda var.

Hatchi

Normal fiyat : $0.99

Hatchi, tam olarak eski zamanlarınızı hatırlatacak bir oyun. Herkesin eskiden dijital olarak beslediği bir 'sanal bebeği' olmuştur. İşte tam olarak onlardan biri olan Hatchi, kısıtlı bir süre için ücretsiz. Deneyip eski günleri yad etmekten kimseye zarar gelmez değil mi?

Emoji Camera

Normal Fiyat : $0.99

Emoji Camera uygulaması ile anlık olarak çektiğiniz videoları ya da fotoğrafları emojiler ile süsleyebilir, fotoğraflarınızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Standartları sevmeyen kişiler için oldukça işe yarar bir uygulama olabilir.

Ella

Normal Fiyat : $2.99

Özellikle kamp sevenler için biçilmiş kaftan olan Ella, girdiğiniz yol rotasını sizin için en iyi hale getiriyor ve tüm yaptıklarınızı kayıt altına alarak istediğiniz şekilde istatistik oluşturmanızı sağlıyor. Yakın zamanda bir gezi planlıyorsanız, bu uygulama tam sizin için.

AR Shoot

Normal Fiyat : $4.99

iPhone kullanıcısı olup bir de elinizde artırılmış gerçeklik aparatları varsa bu uygulama ile çok güzel vakit geçirebileceğinize emin olabilirsiniz. VR teknolojisi ile önünüzdeki hedefleri vurmaya çalışırken, arkadaşlarınız ile en yüksek skoru yapmak için yarışabilirsiniz.

GrainProc

Normal Fiyat : $2.99

Şarkı söylemeyi seviyor musunuz? Ya da şarkı sözü yazmayı? Bu uygulama ile bu keyfinizi daha da katlayabilirsiniz. Bir çok alternatif ve güzel içeriğe sahip olan uygulamaya ücretsiz sahip olarak tüm özelliklerini aktif bir şekilde kullanabilir; ister solo performansınızı kaydedebilir, isterseniz de uygulamanın içerisindeki medyada paylaşabilir ve geri dönüşler alabilirsiniz.