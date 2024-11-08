Bugüne Dek Kaç Adet PlayStation 5 Satıldığı Açıklandı

Sony, 31 Eylül 2024'te sona eren üçüncü çeyrek için mali durum raporunu yayımladı. Şirketin bugüne dek kaç adet PlayStation 5 satışı gerçekleştirdiği de gün yüzüne çıkmış oldu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, düzenlediği bir etkinlikte 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket, etkinlik kapsamında bugüne dek kaç adet PlayStation 5 sattığını da duyurmuş oldu.

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla küresel çapta 65,6 milyon adet PlayStation 5 satışı gerçekleştirildi. Yılın üçüncü çeyreğine gerçekleştirilen PlayStation 5 satış rakamı ise 3,8 milyon olarak kayıtlara geçti. Şirket, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde 4,9 milyon adet konsol sattığını açıklamıştı.

Sony'nin PlayStation 5 kazancı 32,8 milyar dolar!

Sony, PlayStation 5 için küresel satış fiyatını 500 dolar olarak açıklamıştı. Buradan yola çıkarak, Sony'nin bugüne dek PlayStation 5 satışlarından 32,8 milyar dolar kazandığını söyleyebiliriz. Tabii zaman zaman yapılan indirimler, bu tutarın değişmesine neden olacaktır ancak net bir rakam vermemiz mümkün değil.

Haberimizi sonlandırırken, Sony'nin paylaştığı diğer verileri de aktaralım. Yapılan açıklamalara göre aylık bazda aktif PlayStation Network kullanıcı sayısı 116 milyon seviyelerine ulaştı. Öte yandan; firmanın PlayStation 5 ve PlayStation 4 yazılım satışlarında da artış yaşanıyor. Açıklanan verilere göre 77,7 milyon adet PlayStation 5 ve PlayStation 4 yazılımı satıldı.