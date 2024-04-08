Bugüne Kadar Keşfedilmiş En "Tam" Kafatası Fosili Bulundu

2023 yılında keşfedilen bir pliosaur kafatası fosili, bugüne kadar keşfedilmiş en eksiksiz pliosaur fosili olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanları, Jurassic Kıyı adı verilen bölgede yerden 13 metre yükseklikte bir fosil bulduklarında bir Guinness Rekoru kıracaklarından haberleri yoktu. Denizlerin en güçlü çenelerinden birine sahip olan pliosaur fosili, neredeyse tamamen korunmuş olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Devasa bir antik deniz sürüngeni olan pliosaur, meşhur Tyrannosaurus Rex'lerin çenelerinin ısırma gücünün üç katı ısırma gücüne sahipti. Yeni keşfedilen fosil, bu güçlü çenedeki kemikleri tam olarak görebilmeyi sağlıyor. Araştırmacılara göre bu kafatası fosili tam %95 oranında korunmuş yapısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda da kendine yer buldu.

130 dişin hepsi bir arada

Dev deniz sürüngeninin fosili, tam 130 dişi birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmiş olarak bulundu. Metrelerce uzunluğa sahip bir canlının bundan 150 milyon yıl önce denizlerde yüzerken dişlerini sıkı sıkıya kenetlemesi hiç de şaşırtıcı değil elbette. Bristol Üniversitesi'nden Pliosaur Uzmanı Doktor Judyth Sassoon, "Çok sayıda Kimmeridyan pliosaur inceledim ancak bunun kadar iyi saklanmış birini hiç görmemiştim." ifadesini kullandı.

İşin ilginç yanı ise fosilin bir fosil meraklısı olan Phil Jacobs tarafından keşfedilmesi oldu. Jacobs, sadece burun kısmını gördüğü fosilin görsellerini bir fosil uzmanına gönderdi. Bunun üzerine de pliosaur fosili keşfedilmiş oldu. Her ne kadar bu türün pek çok örneği fosil olarak bulunmuş olsa da dar bir bölgede yaşamış bir canlının bu kadar net ve tam bir fosilinin bulunması büyük ilgi gördü.