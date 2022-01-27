Geçmişte daha çok mobil odaklı çalışan haber platformu Bundle, hazırladığı web sitesini kullanıma sundu. bundle.app isimli site, kolay kullanım ve gündemde olan konulara anında ulaşabilme imkanı ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Türkiye'deki popüler haber uygulamalarından bir tanesi olan Bundle, hizmet alanını genişletti. Daha önce mobil uygulama üzerinden hizmet veren platform, bundle.app isimli internet sitesini yayına aldı. Oldukça kolay bir kullanım şekline sahip olan site, gündemi yakından takip eden kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Bundle kullanıcıları bilir; bugüne dek mobil cihazlar üzerinden hizmet veren platform, kullanıcının ilgi alanına odaklanarak hareket ediyordu. Platformun internet sitesi de aynı mantığa sahip. Dilerseniz doğrudan gündemi takip edebileceğiniz gibi dilerseniz de spor ya da finans gibi ilgi duyduğunuz kategorileri takip edebileceksiniz.

Bundle artık hem mobil hem web'de

Bundle'ın internet sitesine girdiğinizde, sol tarafta yer alan kategorilere göz atabiliyorsunuz. İsterseniz aydınlık, isterseniz de karanlık modda kullanabileceğiniz site, şu an için Türkiye özelinde, Almanya özelinde ya da uluslararası çapta gündem olan konuları takip etmenizi sağlıyor. Bunun için sağ üst kısımda yer alan ve siteye girdiğinizde "TR" olarak görünen seçeneği değiştirmek yeterli.

İnternet sitesindeki diğer detaylara göz attığımızda, günün en popüler içeriklerine doğrudan ulaşabileceğinizi görüyoruz. Ayrıca interaktif makaleler de Bundle'ın internet sitesinde yer alıyor. Kullanıcılar, Bundle'ın internet sitesi sayesinde gündemin en sıcak maddelerine anında ulaşabilecekler gibi görünüyor.

Eğer siz de Bundle'ın web sürümüne ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak bundle.app'e ulaşabilirsiniz.

Bundle mobil uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz

bundle