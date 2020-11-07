Büyük Beyaz Unama'ki, Miami Açıklarında Tespit Edildi

Bilim insanlarının eylül ayında işaret edip takibe aldığı büyük beyaz köpek balığı Unama'ki, Miami açıklarında bir uyduya sinyal gönderdi. Araştırmacılar, yaklaşık 1 ton ağırlığında olan Unama'ki'nin daha da büyüyebileceğini düşünüyor.

Yaklaşık 1 ton ağırlığında olan Unama'ki, dünyanın en büyük beyaz köpek balıklarından biri olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz eylül ayının sonlarında Nova Scotia açıklarında bir elektronik izleme cihazıyla işaretlenen dişi köpek balığı, 4,7 metre uzunluğunda ve tam 940 kilogram ağırlığında.

Unama'ki, büyük deniz hayvanlarını işaretleyip takip eden kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ocearch tarafından şimdiye kadar işaretlenmiş en büyük ikinci büyük beyaz olarak kabul ediliyor. Ancak bu, Unama'ki'nin daha fazla büyüyemeyeceği anlamına gelmiyor.

Unama'ki, Miami açıklarında tespit edildi:

Araştırmacılar, 2,2 ton ağırlığa ve 6 metreden fazla uzunluğa sahip bazı büyük beyazların bulunduğunu söylüyorlar. Bağımsız araştırma kuruluşu, daha önce 1600 kilogram ağırlığında ve 5,2 metre uzunluğunda bir dişi büyük beyaz köpek balığını keşfedip etiketlemişti. Tıpkı Unama'ki gibi Nova Scotia açıklarında keşfedilen bu büyük beyaza Nukumi adı verildi.

Eylül ayında Nova Scotia açıklarında keşfedilen Unama'ki, ilk işaretlendiği günden bu yana biraz seyahat etti ve kısa süre önce Miami yakınlarında, bir uyduya sinyal gönderdi. Köpek balığının sırt yüzgecinde bulunan uydu takipçisi, 5 Kasım günü Miami'nin güneyinde bulunan Key Largo açıklarında TSİ 13.46'da sinyal gönderdi.

Büyük beyaz köpek balıkları her ne kadar korkutucu ve vahşi olsalar da Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından savunmaz kabul ediliyor. Bu yüzden keşfedilen büyük beyazlar işaretlenip yakından takip ediliyor.

Büyük beyazların uyduya sinyal gönderebilmeleri için sırt yüzgeçlerinin su yüzeyinin dışına çıkması gerekiyor ve bu da bu canlıları takip etmeyi zorlaştırıyor. Zira büyük beyazlar her zaman okyanus yüzeyinin yakınında vakit geçirmiyor, yani yerleri bilinmeden uzunca bir süre gözden kaybolabilirler. Unama'ki'yi izleyen bilim insanları, balığın onları doğum yaptığı yere götüreceğini umuyor.