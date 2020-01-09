Büyük Patlama'ya Meydan Okuyan Bilim İnsanı Kabul Görmüyor

Bir bilim insanı, evrenin oluşumunu açıklayan Büyük Patlama teorisine meydan okudu. Kanıtların böyle bir olayın yaşanmadığını gösterdiğini ileri süren bilim insanı, üç önemli füzyon olayı hakkında araştırmalar yürüttü.

Evrenin oluşumuna dair elimizde olan en iyi teorilerden birisi Büyük Patlama. Bu teoriye göre evrenimiz 13,8 milyar yıl önce yaşanan bir patlamadan yayılan kimyasal elementlerin soğuması sonucunda oluştu. Modern astronominin neredeyse tüm faaliyeti bu patlama teorisi üzerinde inşa edildi.

Bununla birlikte bir bilim adamı, Büyük Patlama teorisine meydan okudu. Nükleer füzyon araştırma şirketi LPPFusion'dan Eric J. Lerner, Büyük Patlama sonucunda oluştuğu düşünülen üç önemli füzyon üzerinde yoğun araştırmalar yürüttü. Bilim insanları belirli miktarlardaki helyum, döteryum (ağır hidrojen) ve lityumun Büyük Patlama sonucunda ortaya çıkan kimyasal element çok sıcak bulutlarında yaşanan füzyon reaksiyonları sonucunda oluştuğunu düşünüyordu.

Lerner, kendisinin ve başka bilim insanlarının araştırmalarının, yaşlı yıldızların gözlemine dayanan bu iddiayla bağdaşmadığını düşünüyor. Bilim insanı, yaşlı yıldızlardaki helyumun Büyük Patlama'nın nükleosentez teorisine göre yarıdan daha az, lityumun ise onda birinden daha az olduğunu gözlemlemiş. Nükleosentez teorisi, evrenin kütlesinin dörtte birinin helyumdan oluştuğunu ileri sürüyor.

Helyum ve lityum miktarları arasındaki uyuşmazlık

"The Big Bang Never Happened" (Büyük Patlama Asla Yaşanmadı) kitabının da yazarı olan Lerner, galaksimizdeki ilk yıldızların oluşumundan önce helyum ya da lityumun ortaya çıkmadığını savunuyor. Evrendeki lityumun miktarına dair bu uyuşmazlığın astronomlar arasında bir süredir bilindiğini söyleyen Lerner, buna rağmen Büyük Patlama'ya yönelik meydan okumaların bilim insanları tarafından reddedildiğini belirtiyor. Bunlar arasında, kapalı evren teorisi, Hubble sabiti problemleri ve karanlık maddeye ilişkin kanıtların bulunamaması da yer alıyor.

Lerner, Büyük Patlama'nın gerçek olması durumunda madde ve karşı maddenin yok olmasıyla sonuçlanacağını, gözlemlenen madde yoğunluğunun yüz milyarlarca kez daha az olması gerektiğini öne sürüyor. Bilim insanına göre bu çelişkiden kurtulmak için Büyük Patlama teorisine madde ile karşı madde arasında bir asimetri gerekiyor. Ancak protonun parçalanması gibi varsayımlar, deneylerce kanıtlanamıyor.

Lerner'in karşı çıktığı bir başka iddia da evrenin genişlemesi. Lerner'e göre evren Büyük Patlama'nın öne sürdüğü gibi genişleseydi, uzak galaksilerin yüzey parlaklıkları zaman içerisinde azalırdı. Lerner'e göre buna dair de bir kanıt bulunmuyor.

Lerner, kozmolojinin gelişebilmesi için Büyük Patlama'nın temel hipotezinden vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyor. Ona göre, kozmolojideki gerçek kriz Büyük Patlama'nın hiçbir zaman var olmaması.

Lerner'in tezleri kabul görmüyor

Hafif Elementlerin Galaktik Kökenleri (GOLE) hipotezinin gözlemlerle Büyük Patlama'dan daha fazla uyduğunu söyleyen Lerner, helyum, lityum ve ağır hidrojenin ilk yıldızlar tarafından üretildiğini savunuyor.

Bununla birlikte herkes Lerner'le aynı fikirde değil. University of Southern California profesörlerinden Vahé Peroomian, Lerner'in argümanlarının "iler tutar yanı olmadığını" düşünenlerden. Peroomian, Büyük Patlama'yı reddeden bilim insanına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Peroomian, Büyük Patlama'dan kalan radyasyonun kanıtı olan kozmik mikrodalga arka planın kozmolojik teorinin temel taşlarından olduğuna ve Lerner'in buna itiraz edemediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan bilim insanları, örneğin karanlık maddeyi gözlemleyemeseler bile, onun galaksilere ve yıldızlara uyguladığı çekimi ölçebiliyorlar.