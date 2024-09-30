Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden olan BYD, yangın riski nedeniyle 97 bin aracını geri çağırdı. Bu araçlar, şirketin en çok satan 2 modelini içeriyor.

Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım yapıp fabrika kurmayı planlayan BYD, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biriydi. Ancak şirket, bugün araçlarında yaşadığı bir sorun nedeniyle gündeme geldi.

Dev marka, dün Çin’deki yetkililere yaptığı açıklamada 97 bin civarı elektrikli otomobilini geri çağırdığını ifade etti. Çağrılan modellerin Dolphin ve Yuan Plus araçlardan oluştuğu aktarıldı. Geri çağırma

Araçlar, yangın riski oluşturabilecek bir üretim hatası nedeniyle geri çağrıldı

*BYD Dolphin

Kararın nedeni ile ilgili de açıklama yapıldı. Buna göre Kasım 2022 ila Aralık 2023 arasında üretilen Dolphin ve Yuan Plus elektrikli modellerde bir üretim hatası fark edildi. Bu hata direksiyon kontrol ünitesinde. Yangın riski taşıması da kullanıcılar için önemli bir tehlike teşkil ediyor.

Bayilere geri çağrılan araçlara, fiziksel olarak bir düzeltme yapılacağı gelen bilgiler arasında. Etkilenen otomobiller arasında herhangi bir ithal edilmiş araç yer alıp almadığı ise bilinmiyor. Dolphin ve Yuan Plus’ın BYD’nin 2023’te en çok satan iki modeli olduğunu belirtelim. Bu araçlar, şirketin sattığı 3 milyon otomobilin %26’sını oluşturuyor. Yani kullanan kişi sayısı bir hayli fazla.